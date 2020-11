Amerikanci su \u010dekali \u010detiri godine da vide kako \u0107e se autori serije Matt Groening i suradnici pona\u0161ati prema predstoje\u0107oj bitci izme\u0111u Trumpa i demokratskog kandidata Joea Bidena - koja bi se uskoro i kona\u010dno trebala zavr\u0161iti.

Simpsoni predvidjeli apokalipsu ako Amerikanci ne glasaju: 'Ako Trump ode, koga ćemo sprdati?'

<p>Poznata crtana obitelj tijekom godina i godina emitiranja iznijela je neka, poprilično šokantna 'predviđanja', ali posljednja sablasna epizoda emisije pokazala je što bi se to sve dogodilo da ljudi nisu izašli na ovogodišnje predsjedničke izbore u SAD-u.</p><p>Serija je ranije 'prognozirala' da će Donald Trump postati predsjednik, a znalo se da neće odoljeti prilici da još malo potkopaju aktualnog predsjednika prije nego što su glasanje počelo. To rade svima, pogotovo političarima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Amerikanci su čekali četiri godine da vide kako će se autori serije Matt Groening i suradnici ponašati prema predstojećoj bitci između Trumpa i demokratskog kandidata Joea Bidena - koja bi se uskoro i konačno trebala završiti.</p><p>Dan je izbora, birači Springfielda čekaju u dugačkom redu da daju svoj glas.</p><p>Homer je još uvijek kod kuće, a Marge ga zove iz glasačke kabine i prijeti mu da će doći tamo istog trenutka ako mu je stalo do tri najvažnije stvari koje voli.</p><p>Homer napokon stiže na svoje biračko mjesto, još uvijek ne zna za kog će glasati, ispituje može li napisati na listić 'sutkinja Judy', a njegova kćer Lisa ga čeka s maskom na licu i ispituje ga kako Zemlja još uvijek može biti tako neodlučna, nakon četiri godine.</p><p>Homer razmišlja o kćerinom pitanju, a preko ekrana televizora počinju se emitirati naslovi koji opisuju situacije koje su se dogodile pod Trumpovom administracijom: 'plaćanje poreza od 750 dolara', stavljanje djece u kaveze, bijele supermaciste nazivali su pristojnim ljudima, javnosti govorili da je u redu gutati izbjeljivač, SAD više nije dio klimatskog sporazuma. 'A nismo vam ni rekli najgore', posljednji je u nizu naslova.</p><p>Homer tada kaže da nešto mora poduzeti i daje svoj glas, pretpostavlja se, demokratskom kandidatu Joeu Bidenu. Okreće se prema kameri i pita: 'Kog ćeš sad ismijavati?'.</p><p>Nažalost, to je sve bio san. Homer nije glasao, a njegov glas bio je presudan.</p><p>Tada se scena ubrza na Dan inauguracije sljedeće godine, a Homer sjedi na svom krovu odjeven u tjelesni oklop izrađen od kuhinjskog posuđa dok je Springfield bačen u apokalipsu. Prema kratkom opisu epizode LA Timesa, vidimo kako roboti američkog Ministarstva unutarnje sigurnosti patroliraju ulicama, udarajući Hansa Molemana dok viče: 'Tako mi i trebao jer sam glasao za Kanyea!'</p>