Sin (5) srušio kip, majci poslali račun: 'Dužni ste 132.000 $!'

Nakon što je njezin 5-godišnji sin u centru lokalne zajednice Tomahawk Ridge u Overland Parku u Kansas Cityju tijekom igre srušio staklenu skulpturu, Sarah Goodman dočekao je šok - na kućnu adresu stigla joj je obavijest osiguravajuće kuće da mora platiti 132 tisuće dolara jer se skulptura u padu oštetila i treba reparaciju.

- Ovo je bila nezgoda i to je sasvim jasno. Ne želim umanjivati vrijednost umjetnine, ali ja ovo, da i želim, ne mogu platiti - izjavila je u četvrtak za portal Kansas City Sarah Goodman.

Ispričala je kako je tog dana sa suprugom i četvero djece bila gošća na vjenčanju i taman su se spremali otići. Dok se ona pozdravljala sa ocem mladenke, njezina djeca trčkarala su u predvorju u kojemu je izloženo nekoliko skulptura i umjetničkih slika. Sve umjetnine bile su zaštićene i ograđene osim te.

- Nisam vidjela što se točno dogodilo, stajala sam u hodniku odmah do predvorja. Vjerojatno je skulpturu torza htio dotaknuti i možda zagrliti jer je zaigrani i dobroćudni petogodišnjak koji na jesen treba krenuti u školu. Torzo je trebao biti nekako pričvršćen za podlogu, očito nije bio primjereno osiguran, a onuda su cijeli dan prolazile obitelji s djecom. Nakon što je skulptura pala nitko me nije ni pitao je li dječak dobro, a onda me nakon tjedan dana dočekalo ovo pismo - kaže Sarah dodajući kako su njezina djeca dobro odgojena i pristojna.

Iz centra kažu kako su skulpturu dobili na posudbu i stoga su za nju i odgovorni.

- Zakon u Kansasu kaže da su roditelji odgovorni za ponašanje i nadzor maloljetnog djeteta, a vi to niste bili u stanju osigurati i stoga odgovarate za ovo oštećenje. Vrijednost oštećene skulpture procijenjena je na 132 tisuće dolara - poručili su osiguravatelji u pismu.

Autor djela, koji ga je od komadića stakla slagao dvije godine, nije osigurao skulpturu i nije želio komentirati slučaj. Na snimci nadzornih kamera vidi se kako se dječak pokušao uspeti na skulpturu koja je potom pala i navodno ga lakše ozlijedila. Goodman i dalje ističe kako nije kriva i nada se da će njezino osiguranje riješiti problem s gradskom osiguravajućom kućom.