Slavnu kuću iz filma 'Sam u kući' vratili u staro ruho: Opet je kao iz doba Kevina i bandita!

Legendarna kuća iz Illinoisa, koja je poslužila kao glavna lokacija za snimanje božićnog filmskog hita "Sam u kući" iz 1990. godine, doživjela je preuređenje koje joj je vratilo izgled iz vremena najveće slave. Kako prenosi New York Post, nekretnina je nakon renovacije prodana početkom ove godine.

Prostrana kuća od crvene cigle u kolonijalnom stilu, smještena u Winnetki, predgrađu Chicaga, postala je simbol Božića za generacije gledatelja koji su pratili avanture Kevina McCallistera, dječaka kojeg je obitelj slučajno zaboravila kod kuće.

Interijer kuće prošao je kroz detaljnu renovaciju kako bi se što vjernije vratio u stanje u kakvom je bio tijekom snimanja filma. Novi vlasnici kupili su kuću u besprijekornom stanju, spremnu da nastavi živjeti kao dio filmske povijesti.

Foto: imdb/screenshot

Vijest o obnovi poklopila se s izlaskom memoara "Home but Alone No More" ("Doma, ali ne više sam"), koje je objavio bivši vlasnik John Abendshien. U knjizi je opisao jedinstveno iskustvo života s obitelji u kući dok se snimao jedan od najpopularnijih filmova svih vremena.

Foto: IMDB/Promo

Abendshien je u intervjuu za ABC otkrio kako je njegova obitelj uspjela funkcionirati usred filmske produkcije.

"Imali smo veliki glavni spavaći apartman koji smo preuredili u stančić", ispričao je. "Sve dok smo se držali podalje od oka kamere, mogli smo se slobodno kretati i promatrati snimanje scena iz neposredne blizine."

Foto: IMDB/Promo

Ovaj obožavani božićni film, koji je proslavio mladog Macaulayja Culkina u ulozi Kevina, okupio je i neka od najvećih holivudskih imena, uključujući Joea Pescija, Daniela Sterna, Catherine O'Haru, Johna Hearda i Johna Candyja.

Foto: imdb/screenshot

Film je iznjedrio nekoliko nastavaka i ostaje nezaobilazan blagdanski klasik i više od 30 godina nakon premijere.

Foto: IMDB/Promo

Zahvaljujući renovaciji, kuća obitelji McCallister nastavlja živjeti ne samo na ekranima, već i u stvarnosti, čuvajući duh filma koji je osvojio srca publike diljem svijeta.

Foto: IMBD

Iako su vlasnici novi, duh Kevina i njegovih domišljatih zamki zauvijek će ostati dio zidova ove slavne nekretnine, piše New York Post.

Foto: Airbnb via Bestimage/BESTIMAGE