'Smak svijeta je 2021., a Isus Krist vraća se za deset godina'

Prema prognozama američkog svećenika dr. Kentona Beshorea, bivšeg predsjednika Svjetskog biblijskog društva koji je preminuo 2016. godine, uskoro nam dolazi Apokalipsa - smak svijeta počet će već 2012. godine, a nakon apokalipse, 2028. godine vratit će se Isus Krist.

Beshore je naime smatrao da Dva svjetska rata i rođenje Izraela obilježavaju početak kraja, piše Express.

U svojoj knjizi Kada će se dogoditi uznesenje?, Beshore je napisao: Priča o drvetu smokve je proročanstvo o ponovnom rođenju nacije Izraela.

Beshore smatra da se grčki izraz panta tauta, koji u prijevodu znači sve te stvari, odnosi na početak porođajnih bolova (Matej 24: 8).

'Isus je rekao, u stvari, da kada vidite porođajne bolova – Prvi i Drugi svjetski rat i glad, pomor i potres – znat ćete da je njegov povratak blizu. Grča riječ Gene u prijevodu znači generacija.

- To doslovno znači rođeni. Isus je rekao da će rođeni (izraelski narod) postojati kada se On vrati - zaključio je.

- Sedam glavnih znakova je već ispunjeno, pet glavnih znakova je trenutno ispunjavaju, i još 15 znakova tek treba biti ispunjeno - tvrdio je Beshore.

U svojim knjigama, Beshore je predvidio 'rat, u čijem će središtu biti Izrael koji će se suprotstaviti većim državama poput Irana i Rusije, kao i da će druge religije osjetiti Božji gnjev'.

- Kada ovi narodi krenu protiv Izraela, Bog ne samo da će poraziti ove vojske, nego će poslati vatru na Rusiju i Iran i one koji borave sigurno na otocima. Ja to vidim kao uklanjanje islamskog prisustva. Tako da je to veliko čudo koje će izazvati mnoge da se okrenu Gospodinu - upozorio je Beshore.

