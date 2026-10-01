Snimio je risa u Koprivnici: 'On je morao prijeći Savu, mislim da se neće ondje zadržavati'

Oprez, danas ujutro u 5 viđen ris kod Planinarskog doma Kostanjevac, druga baraka - objavio je jedan korisnik Facebooka u grupi 'Što vas žulja - Koprivnica?', uz noćnu fotografiju životinje.

Drugi korisnici u komentarima smatraju da to pak nije ris te da životinju treba pustiti na miru.

- Ja znam najbolje što vam vidio i snimio. Molim samo malo opreza po šumi - dodao je u komentarima autor fotografije.

Za mišljenje smo upitali domaćeg stručnjaka za risove Vedrana Slijepčevića.

Foto: Facebook

- Nastojim stupiti u kontakt s gospodinom koji je snimio risa. Nemam sumnje u autentičnost fotografije i cijelog događaja. O ruti dolaska risa možemo samo nagađati, no ako pogledate kartu, od područja stalne prisutnosti (Gorski kotar u Hrvatskoj, Kočevje u Sloveniji) postoji dovoljno brdsko-planinskih područja bogatih šumom koja su ga mogla dovesti u okolicu Koprivnice. U nekom trenutku je morao prijeći rijeku Savu koja ovo ljeto nije bila velika barijera zbog niskog vodostaja, a risovi mogu preplivati rijeke. Nije ništa neobično da mlade jedinke u potrazi za slobodnim teritorijem prelaze veće udaljenosti, no kad na nekom udaljenom području dulje vrijeme ne sretnu jedinke svoje vrste, obično se vrate prema području odakle su došli. Tako da sam prilično uvjeren da se ris tamo neće dugo zadržavati nego proći dalje - kaže Slijepčević.

Nažalost, smatra kako na tom području trenutno nema dovoljno velikog spojenog pogodnog staništa koje bi omogućilo zadržavanje, trajno nastanjivanje i reprodukciju risje populacije.

.