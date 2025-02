Šok u staračkom domu: Valjala se po krevetima i masturbirala. Davala im jesti, ruke nije prala

Njegovateljica (39) iz Bavarske snimala se dok se golišava valjala po krevetima štićenika staračkog domova. Slučaj koji je šokirao javnost bio je kada je otkriveno da je žena otišla korak dalje. Masturbirala je u krevetima štićenika u staračkom domu Bastheim, a onda im neopranim rukama dijelila hranu, piše njemački portal oe24.at.

Policija je priopćila kako nije imala seksualne odnose s korisnicima doma, ali je pod istragom jer je u svojim snimkama nenamjerno snimala i korisnike staračkog doma.

Skandal je u javnost podijelio Kevin Hartwig (31), YouTuber iz industrije njege. Članovi njegove zajednice skrenuli su mu pozornost na video koji je isprva djelovao kao scena iz filma. Nakon istraživanja identificiran je i obaviješten starački dom.

Kada se za slučaj saznalo, žena je izbrisala svoj profil na kojem je dijelila erotske snimke, ali su već privukle pažnju.

Na jednoj snimci vidi se korisnik staračkog doma u invalidskim kolicima, u drugoj se čuju razgovori starijih sugrađana.

Vlasti optužuju medicinsku sestru za kršenje povjerljivosti govora i neovlašteno fotografiranje ljudi u privatnim prostorima. Za to se može dobiti do tri godine zatvora ili novčana kazna. Uz to joj je privremeno zabranjeno obavljanje profesije.