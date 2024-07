Šokantno: Curica (7) natječe se po izborima za miss, ima ubojite trbušne mišiće! Mama ju 'gura'

Djevojčica Kynlee Heiman (7) iz Los Angelesa privlači pažnju izgledom gdje god se pojavi. Ponosna majka Angel Heiman kaže da je prvi put primijetila da njezina kći ima izražene trbušne mišiće kada je imala samo tri godine. Kynlee je sudjelovala u natjecanjima ljepote od svoje druge godine prije nego što se počela baviti gimnastikom zbog koje je redovito trenirala i postala snažna i mišićava, pisao je ranije The Mirror.

Djevojčica često dobiva negativne komentare na društvenim mrežama na račun izgleda, no Angel ih brzo briše jer smatra da je ono što je njezina kći postigla nevjerojatno.

Foto: Instagram

- Ne želim se osvrtati unazad i misliti da sam trebala skrivati svoje dijete jer se drugi ne mogu nositi s njezinim izgledom. Ona se toliko trudi za ovo i ponosna je koliko je snažna. Ona nadahnjuje puno ljudi - izjavila je majka Kynlee za britanske medije.

Foto: Instagram

Djevojčica trenira četiri puta tjedno, a voli se i dotjerivati, pa se naučila sama šminkati. Malu teretanu ima i u svom domu.

Foto: Instagram

- Želja joj je natjecati se na Olimpijadi ili postati poznata glumica. Voli sport, glumu i ples - kaže majka. Ona kćeri vodi i društvene mreže. Na Instagramu objavljuje Kynleeine fotografije i snimke.

- Njezini trbušni mišići su ludilo. Svaka čast, pravi je uzor - najčešći su komentari. Majka briše one koji se zgražaju zbog 'six-packa', šminke i njezinog tempa života te sportskih navika.

Foto: Instagram

- Curica je još premala za sve što joj namećete. Molim vas, zaštitite svoju kćer. Sve ovo nije dobro za njezinu dob - pisala joj je jedna majka.

Sjećate se Honey Boo Boo?

Alana (18), poznatija kao Honey Boo Boo, imala je samo sedam godina kada je nastupala u showu 'Djevojčice i tijare', a njezina je popularnost bila tolika da je dobila i vlastiti show 'Here Comes Honey Boo Boo' u kojem je sudjelovala cijela njezina obitelj.

screenshoot | Foto: screenshoot

Neko se vrijeme nije pojavljivala u javnosti, a 2017. godine publika ju ima prilike vidjeti u realityju 'Mama June: From Not To Hot' u kojem je njezina majka June Shannon (44) skidala kilograme.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

- Pretpostavljam da ljudi još uvijek očekuju da budem Honey Boo Boo, ali ja to više nisam - rekla je Alana 2021. kada se pojavila na naslovnici Teen Voguea. Njezina majka je prijašnjih godina govorila o svojoj ovisnosti o opijatima te je priznala da su ona i njezin partner potrošili gotovo milijun dolara na opijate.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Što je danas s Honey Boo Boo?

- Studentica sam, reality zvijezda i kreator sadržaja na društvenim mrežama. Usklađujem učenje i zabavu, nadahnjujem druge svojom autentičnošću - komentirala je na Instagramu.