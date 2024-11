Šokirana Zagrepčanka: 'Taksist je vožnju od Glavnog kolodvora do Dubrave naplatio 92 eura!'

Nemali broj puta građani su se susreli s previsokim cijenama taksija, a svoje iskustvo podijelila je i jedna Zagrepčanka.

Zagrebački taksist naplatio joj je vožnju od Glavnog željezničkog kolodvora do Dubrave 92 eura. Riječ je o vožnji dugoj oko sedam kilometara, a sve je objavila na Facebooku.

'Prijavila bih taksista koji operira po Zagrebu, konkretno po centru. Naime, moja mama je večeras s Glavnog kolodvora odlučila sjesti u taksi. Imala je puno vrećica, umorna i prehlađena je sjela u automobil očekujući normalnu vožnju. Vozila se do Dubrave, ni 7 kilometara, što bi je Uberom koštalo od 7 do 10 eura. Ugodno je ćaskala s mladim gospodinom koji ju je vozio. Kad je došla na odredište, mladi gospodin je rekao da je cijena 92 eura. Devedeset dva eura', započela je djevojka objavu. Mama joj je ostala, kako piše, zapanjena i šokirana te ga je pitala je li normalan i kakva je to cijena.

'Realno, za tu cijenu bi se gotovo moglo odletjeti do Dubrovnika. Na što je on počeo napadati, pitajući kako ona to misli, da je on mislio da je ona fina dama, kakva su to pitanja, on vozi auto od 150.000 eura; koliko bi trebao naplaćivati. Na njezino inzistiranje, nastavio je govoriti da se sve snima i prijetio da će situaciju dati u medije (jer ju je do taksija dopratio netko koga je prepoznao, pa mu je bilo logično da će ona ušutjeti ako misli da je nečiji ‘ugled’ na nišanu). Mama mu je, šokirana ponašanjem i cijenom, dala novac', napisala je Zagrepčanka.

Foto: Facebook

Nanizalo se komentara. Ljudi su ogorčeni.

- Žao mi je, ali ti što tako čekaju kod kolodvora, bolnica, itd. 'masno naplaćuju' i najisplativije je pozvati taksi. Ovo ne da je previše nego je puno puno previše, a tko zna koliko je ljudi tako prevareno - jedan je od komentara.