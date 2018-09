Statue se svaki dan zagrle, a iza svega se krije tužna priča

U gradu Batumi u Gruziji se nalaze dvije statue. visoke su oko osam metara i svaki se dan pokreću u 19 sati. Statue se sastanu, zagrle i na kraju odlaze na suprotne strane. Sve to traje oko deset minuta. Statue je napravila kiparica Tamara Kvesitadze. Dizajnirane su 2007., a postavljene 2010. godine. Poznate su pod nazivom “Ali i Nino,” a iza njih stoji tragična ljubavna priča.

Priča je nastala na temelju novele azerbajdžanskog autora Kurbana Saida. No pretpostavlja se da je to pseudonim te se pravi identitet autora i dalje ne zna. Ali je muslimanski dječak, a Nino gruzijska princeza. To je bila velika ljubav obilježena vjerskim razlikama koja je na kraju završila nesretno. Ljubavnike je na kraju razdvojila invazija sovjetske Rusije.