Steve Jobs lažirao svoju smrt? 'U Egiptu je, ovdje je i dokaz!'

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija muškarca koji nalikuje na preminulog Stevea Jobsa, neki korisnici mreža počeli su spekulirati da je suosnivač Applea zapravo živ te da se skriva u Egiptu gdje je fotografija i nastala.

- Nisam ljubitelj teorija zavjere, no Jobs bi bio dovoljno lud da to napravi - komentirao je jedan od korisnika fotografiju na kojoj "Steve Jobs" ispija kavu u Kairu. Drugi se pak protive tom mišljenju.

- Želim vjerovati da je živ, no Jobs nikada ne bi mogao napustiti Apple - napisao je drugi korisnik.

There’s a conspiracy theory that Steve Jobs faked his own death to lead a simple life in Egypt. This is a photograph posted this week. I am skeptical that he would do this. But this photo does get you wondering. 🤔



If it isn’t him, it is evident that we all have doppelgängers. pic.twitter.com/5m2Eop4bEt