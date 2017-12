Što kada dobijete ogroman dar za Božić i to od Billa Gatesa?

Igra Tajnog Djeda Mraza može ponekad razočarati, a ponekad potpuno oduševiti. Ukoliko dobijete od svojeg tajnog Djedice nešto što je baš birano za vas - tim bolje.

Djevojka Megan Cummins odlučila je i ove godine odigrati ovu igru na stranici Reddit, no nije očekivala da će dobiti najbolji poklon (odnosno poklone) na svijetu!

Foto: Reddit/ VietteLLC

Naime, Meganin tajni Djed Mraz bio je, glavom i bradom, milijarder Bill Gates koji već godinama sudjeluje u igri, javljda portal VT.

- Igram ovu igru već nekoliko godina. Stvarno volim šašave male poklone koje dobijem. Uvijek pogledam tko je dobio poklone od Billa Gatesa i zamišljam koliki je to šok osobi koja dobije njegov poklon, no nikad ni na sekundu nisam pomislila da bih to mogla biti ja! - napisala je Megan na Redditu.

Foto: Reddit/ VietteLLC

Kada joj je došla pošiljka, dostavljač ju je zamolio da potpiše za paket veličine hladnjaka. U golemoj kutiji su se nalazili razni pokloni, uključujući veliku plišanu igraču Pusheen (mačka iz crtića), 750 dolara u donacijama za tri Meganina najdraža skloništa za mačke, još jedna plišana mačka - Pusheenina sestra Stormy, majica, knjige, sniježna kugla te simpatičan goblen na kojem su uvezeni Megan, njezine mačke i - Bill Gates.

Milijarder joj je čak napisao i slatku čestitku: Nadam se da ti ne smeta što sam se ubacio u obiteljski portret, pisalo je. Uz sve to, dobila je i fotografiju njega i plišane Pusheen.

Foto: Reddit/ VietteLLC Megan kaže da je ipak najbolji dio svega zamišljanje kako je Gates birao poklone za nju.

Foto: Reddit/ VietteLLC

- Lijepo mi je kad pomislim da je, usred mog radnog tjedna, Bill Gates negdje pozirao s plišanom Pusheen i pisao mi poruke o mačkama - napisala je.