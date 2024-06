Što vaša omiljena boja govori o vama? Jeste li rođeni vođa, tihi genije ili duša svake zabave...

Kad smo bili mala djeca, jedna od 'važnijih' rasprava koju smo vodili bila je o omiljenoj boji. Po njoj bismo nazvali svoj tim na školskom igralištu, preferirali bismo nositi odjeću u toj boji... Zašto? Eto, jer nam se baš sviđa narančasta.

A ekipa sa stranice Louisem tvrdi kako vaša omiljena boja govori puno o vašem karakteru. Pa krenimo u pregled

Ljubičasta

Ako vam je najdraža boja ljubičasta, vi ste perfekcionist, kreativac i humanitarac uvijek spreman pomoći drugima. Imate veliku moć zapažanja te vam je emocionalna stabilnost bitna u životu. Kreativni ste, ali imate i crtu taštine. Ljudi kojima je ljubičasta boja najdraža imaju sjajnu intuiciju, karizmatični su, privlače druge ljude poput magneta i nije ih briga hoće li se uklopiti. Oni 'marširaju' svojim ritmom kroz život.

Crna

Ako vam je omiljena 'boja' crna, to može značiti da težite tome da imate kontrolu nad svim u životu. Osobe koje preferiraju crnu boju su konvencionalne, pristojne i imaju u sebi crtu 'kraljevskog'. Osobe koje vole crnu boju ne vole dijeliti svoj privatni život s nepoznatima, samo uski krug ljudi znat će njihove prave osjećaje. Neki ove osobe smatraju zastrašujućima i ozbiljnima, ali zapravo ispod toga se krije samopouzdanje.

Bijela

Bijela, baš kao i crna, nije zapravo boja. Ali nema veze. Oni koji vole bijelu boju su neovisni i cijene red i eleganciju. Imaju istančan ukus te postavljaju visoke standarde sebi, ali i drugima. Ove osobe često opisuju kao 'stare duše' te mogu imati problema u nošenju s razočaranjima u životu.

Siva

Osobe koje vole sivu boju su pouzdane, oprezne i spremne na kompromise. Diplomacija im je jača strana, imaju veliko povjerenje kolega na poslu. Osobe koje preferiraju sivu boju su izuzetno poštene i mogu bez problema ostaviti osjećaje sa strane kako bi nešto sagledali objektivno.

Crvena

Osobe koje vole crvenu boju spremne su uvijek na rizik i akciju. Odlučne se, suosjećaju s drugima i gotovo uvijek su optimistične. Uvijek znaju što se događa oko njih, energijom mogu ispuniti prostoriju, nikad ne skrivaju osjećaje. Ako ih netko razočara, sve će im kazati u lice. Osobe koje preferiraju crvenu su rođene vođe i lako zarade poštovanje svoje okoline. Često su u centru pažnje...

Roza

Osobe koje vole rozu boju su opuštene i lako im je priči. Uvijek u svima vide ono dobro, pametne su, brižne i imaju prijateljstva za cijeli život. Mir i balans ključne su im stvari u životu, ali vole se i dobro zabavljati. Spremni su uživati u onome što život nudi, oni sve gledaju kroz ružičaste naočale...

Narančasta

Ljudi koji vole narančastu boju vole i druge ljude! Društvo im je strašno bitno, izuzetno su lojalni i zauvijek su optimistični. Gdje su oni, tu je i zabava! Nikad neće paničariti, sjajno se nose sa stresom i sigurni su kako je nešto dobro uvijek iza ugla..

Plava

Unutarnji mir i apsolutna istina. To je ono što iznad svega cijene osobe koje preferiraju plavu boju. Odlučne su, često konzervativne u nekim pogledima, ali također i osjetljive na tuđe osjećaje. Izuzetno cijene obitelj i prijatelje. Osobe koje vole plavu ne dopuštaju drugima da ih iskorištavaju, često su oni ti koji će pokrenuti razgovor, ali i održavati mir ako zatreba...

Zelena

Osobe koje vole zelenu su odane i iskrene te imaju posebnu poveznicu s prirodom. Uživaju u kreativnim aktivnostima, kaos im se ne sviđa, one vole kad je sve posloženo. Ne živciraju se oko sitnica, dobro postavljaju prioritete u životu, drugi im se često dive. Oni mogu sve situacije sagledati iz neutralnog kuta, nebitno kakav bio pritisak...

Žuta

Osobe koje vole žutu boju često imaju divlju maštu i potrebu da pomognu svijetu. Ponekad su sramežljivi, ali ispod toga se krije crta mudrosti. U njih se drugi uvijek mogu pouzdati, vole dijeliti znanje s drugima, a često ističu i svoju individualnost. Spontane su, pozitivne, sretne, njima je čaša uvijek polupuna.

Smeđa

Ako volite smeđu boju, vi ste odličan prijatelj i cijenite jednostavne stvari u životu. U vas se drugi mogu pouzdati jer ste izuzetno iskreni. Istina vam je na prvom mjestu, pošteno radite i ne tražite prečice do bogatstva. Ne volite kad drugi kasne jer se vama to nikad ne događa. Osobe koje preferiraju smeđu boju postavljaju sebi visoke standarde u životu i znaju kako doći do uspjeha...