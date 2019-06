Stotinu vozača poslušalo upute Googlea. Svi su zapeli u blatu

Tisuće vozača u nedjelju se na potezu prema zrakoplovnoj luci u Denveru našlo u gadnom krkljancu. Naime, piše CNN, zbog prometne nesreće nastale su višekilometarske kolone.

Detektiravši gužve, Google Maps je vozačima predložio prečicu koja će im znatno skratiti vrijeme putovanja. Ne propitujući trasu na koju ih navodi Google, stotine vozača krenulo je prečicom što će se već nekoliko minuta kasnije pokazati kao kobna greška.

Google je, naime, vozače odveo na blatnjavi makadamski put. Nakon što je nekoliko automobila zapelo u blatu, kolona se samo nastavila uvećavati sve dok u njoj nije bilo više od stotinu automobila.

The alternate route took drivers down a dirt road that rain had turned into a muddy mess, and cars started sliding around https://t.co/ObABzhjqBo