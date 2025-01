Struka zgrožena, komentatori uvjereni da laže: 'Spavala sam s 1057 muškaraca u samo 12 sati'

Spavala sam s 1057 muškaraca u razmaku od 12 sati. Napokon sam završila taj veliki pothvat. Soba je bila apsolutna puna, imali smo grupe od pet muškaraca koje su dolazile jedna nakon druge, pohvalila se nedavno na društvenim Britanka Bonnie Blue (25).

Tvrdi kako je s ovim srušila svjetski rekord, pojavile su se snimke na kojima se vide deseci muškaraca kako pod maskama u boksericama čekaju svoj trenutak, javnost je zgrožena...

Foto: Profimedia

A društvene mreže krenule su u analizu. I odmah su došli do zaključka - Bonnie je sigurno lagala!

- To znači da je svaki muškarac imao s njom 40 sekunda. A to je bez pauza, bez odlazaka na zahod... To znači da je po satu imala 88 muškaraca. A prosječnom muškarcu za orgazam treba pet do sedam minuta... Nitko neće biti zadovoljan s tim iskustvom - poručuje TikTokerica Samantha koja je analizirala' tvrdnje mlade Britanke, piše Daily Mail.

Foto: Instagram

S njom su se složili brojni pratitelji koji su sigurni kako je Bonnie sve izmislila zbog samopromocije...

Javili su se i brojni doktori koji su upozorili na opasnost ovakvih pothvata. Upozoravaju da bi takav čin mogao ostaviti ozbiljne fizičke i psihičke posljedice...

- Ovo je izuzetno opasno - poručuju psiholozi i dodaju kako treba poraditi na edukaciji mladih...