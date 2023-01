Studentica strojarstva diplomski pisala na temu Biblije: 'Hvala Bogu, on me istinski razumije'

Diplomski rad jedne studentice s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu postao je hit na društvenim mrežama. Tema rada je Biblija, a naslov glasi "Osvrt na tehničke materijale u Bibliji".

U uvodu se zahvaljuje profesorici mentorici koja joj je, kako piše, dodijelila temu, drugim profesorima, obitelji i prijateljima, ali i Bogu.

- A najviše hvala dragome Bogu koji me jedini može istinski razumjeti. Hvala na svim darovima koje sam primila i raspakirala, pa čak i onim koje još nisam otvorila, ali život tek kreće, biti će vremena. Hvala na svemu što si mi stavio na put i što sam prošla jer me to učinilo boljom, snažnijom i odlučnijom osobom. Veselim se svemu što me iščekuje u budućnosti jer znam da život s Tobom je zabavniji i lakši. Spremna krenuti u nove pustolovine - napisala je.

Ističe da Bibliji, kao vrlo specifičnoj knjizi, treba pristupiti na poseban način. Važno je uočiti nakanu s kojom je napisana, prilike u kojima i za koje je nastala, njezin povijesni, zemljopisni, socijalni i religiozni kontekst.

- Pri čitanju Biblije ne treba zanemariti neke činjenice kao što su: hebrejski način mišljenja i izražavanja, raznorodnost biblijskih književnih vrsta, različita vremena pisanja pojedinih knjiga, povijesne i zemljopisne okvire, prisutnost religiozne misli, izvor inspiracije i veliki liturgijski značaj Biblije - smatra studentica.

Između ostalog u radu navodi spominjanje sumpora.

- U Bibliji se 15 puta spominje sumpor i uvijek je njegovo spominjanje povezano s Božjom presudom, podzemljem i smrću - piše.

Cijeli rad možete pročitati OVDJE.