Svaki drugi dan mora u ribolov za rode: 'Mali jedu k'o mećava'

Evo, vidiš, ovih 50-ak riba što smo ti i ja pecajući ulovili na migalovačkom kanalu u ovih tri sata bit će dovoljno samo za dva, tri "obroka" za četiri mala ptića, Malenu i Klepetana, valja za dva dana opet "put pod noge" u potragu za hranom. Mali jedu "k'o mećava", najgore bi bilo sada ih "zaustaviti " u razvoju, kaže Stjepan Vokić, alfa i omega nadaleko poznate priče o vjernosti rodana Klepetana i rode Malene slomljena krila u Brodskom Varošu kod Slavonskog Broda.

Foto: Boris Gajdukov/24sata

I stvarno, kada smo se vratili iz trosatnog ribolova Stipa je u kanti s vodom ulovljenu ribu odnio gore na krov do gnijezda, malim ptićima je u kljun gurao ribice, gutali su ih doslovce, dobila je u kljun nekoliko riba i Malena, "potrošena" je trećina ulova.

- Ovog je proljeća izlegla su se četiri ptića. Bili su k'o "mrvice", a vidi ih sada nakon samo dva tjedna, svaki ima po kilu, kilu i pol, nemo'š im hrane nasmagati. Valja svaki drugi dan u ribolov i koliko god se nekom to činilo zabavno neka, evo, proba, sa mnom, kao ti, pa će shvatiti koliko malima treba da odrastu, od malog "pileta" do rode koja u kratkom vremenu treba stasati da može preletjeti 12.000 km na jug Afrike i u proljeće na istoj udaljenosti natrag kući. Moram pomoći, Malena to ne može, zato smo tu ja i Klepetan. Početkom srpnja mladi već trebaju stasati za prvi let, početkom kolovoza odlaze iz roditeljskog gnijezda na Lonjsko polje, tamo se skupljaju i uče samostalno živjeti a najkasnije početkom rujna put Afrike. I sve to od izlaska iz jajeta "do" Afrike u nepunih 5 mjeseca - poučno će Stipa Vokić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Do sada su Klepetan i Malena ovih 17 godina na svijet "donijeli" 64 ptića, raritet u svjetskim razmjerima kad su rode u pitanju. Pred Stipom Vokićem je, on to dobro zna, tek predstoji veliki posao. Treba Malenoj i "klincima" priskrbiti dovoljno hrane, prvi let malih ptića iz roditeljskog gnijezda sve je bliže, tu greške jednostavno ne smije biti. Zato i Stjepan svaki drugi dan mora u auto pa 50-ak km na neki od kanala po ribu i tako od travnja do kolovoza. Obitelj Malene i Klepetana i ove godine je brojna, valja nahraniti sva ta gladna usta.