Tajne mračnog turizma: Turiste privlače mjesta smrti i patnje, među njima je i hrvatski otok!

'Mračni turizam' posljednjih je godina sve popularniji. Sve već broj ljudi privlače lokacije poznate po mračnoj prošlosti i tragedijama. Vole ih istraživati...

Dr. Hayley Stainton, predavačica na New Universityju u Buckinghamshireu i strastvena posjetiteljica takvih destinacija, rekla je ranije za SkyNews da mračni turizam postoji otkako je i ljudske potrebe da se posjećuju mjesta koja su povezana sa smrću. Ipak, sam pojam skovao je tek 1996. John Lennon, profesor na Sveučilištu Glasgow Caledonian u Škotskoj.

Lennon tvrdi da mračni turizam seže do bitke kod Waterlooa 1815., kad su ljudi iz svojih kočija gledali bitku. Ima i puno starijih primjera: gomile su se okupljale i gledale javna vješanja u Londonu u 16. stoljeću, baš kao i krvave spektakle u rimskom Koloseumu.

Najposjećenije lokacije 'mračnog turizma'

- Koncentracijski logor Auschwitz, Poljska

FILE PHOTO: 76th Auschwitz liberation commemoration held virtually amidst COVID pandemic | Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

- Spomenik i muzej 9/11 u New Yorku, SAD

- Hirošima i Nagasaki, Japan

- Černobil, Ukrajina

Chernobyl nuclear power plant | Foto: Jack Hill/NEWS SYNDICATION

- Polja smrti i muzej genocida, Kambodža

Područja s određenim stupnjem ozloglašenosti, poput Alcatraza, iznimno su popularna mjesta koja također spadaju pod 'mračni turizam'.

Mračni turist dr. Peter Hohenhaus vodi web stranicu takvog turizma. Dr. Hohenhaus ima još neke preporuke za one koje zanima mračni turizam, a na njegovom popisu lokacija koje vrijedi posjetiti je i jedno mjesto iz Hrvatske. Nanizalo se i, kako ih zovu, 'balkanskih lokacija'.

- Krater Ijen u Indoneziji gdje noću možete vidjeti legendarni plavi plamen rudnika sumpora pored jezera u krateru vulkana

- Poligon, bivši poligon za testiranje nuklearnog oružja Semipalatinsk SSSR-a, sada u Kazahstanu

- Bivši zatvorski logor Goli otok uz hrvatsku obalu

Goli otok: Ostaci nekadašnjeg zatvora na otoku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Murambi spomenik genocidu u Ruandi - za koji dr. Hohenhaus kaže da je najmračnije mjesto na kojem je ikada bio

- Spomenik koncentracijskom logoru Majdanek u blizini Lublina, istočna Poljska

- Mostar, Bosna i Hercegovina (zbog opsade 90-ih godina)

Nakon poslijepodnevnog pljuska centar Mostara je bio prepun turista | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Bunker Envera Hoxe u Albaniji

- Uništena sela po Kosovu

Shooting incident in Kosovo | Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS

- Ćele-kula, povijesni spomenik u Nišu

- Trg revolucije u Bukureštu

... i još mnoge destinacije...

Odmak od sunca, mora i pijeska

Dr. Hohenhaus i dr. Stainton rekli su da su primijetili porast popularnosti kad je riječ o mračnom turizmu jer turisti sve više traže jedinstvena i neobična iskustva.

- To je dovelo do odmaka od tradicionalnijeg tipa odmora ‘sunce, more i pijesak’ - rekla je dr. Stainton.

Dr. Hohenhaus dodaje da se neki možda žele povezati s relevantnijom poviješću, kao što je to u njegovom slučaju.

An old Ferris wheel with yellow gondolas, surrounded by trees. | Foto: Profimedia

- Mislim da sam naučio više o svijetu kroz mračni turizam nego kroz cijelo svoje formalno obrazovanje ili prethodnu akademsku karijeru - zaključio je.

Na pitanje je li takav turizam etičan, dr. Stainton navodi da ljudi ne posjećuju lokacije stradavanja zbog zabave nego zbog obrazovanja. Problemi nastaju kada turisti ne poštuju one koji su možda bili pogođeni tragedijom.

- Neprimjereno je snimati neprikladne fotografije i videa ili se smijati i šaliti na takvim lokacijama - rekla je dr. Stainton.

An abandoned room houses a doll with a sad expression. An old doll with a dirty face on a bed in an abandoned kindergarten. Radiation-contaminated room in Chernobyl. | Foto: Profimedia