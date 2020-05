'Tata, kad ću ponovo u školu? Sine, čim HDZ dobije izbore!'

Potres, pandemija, sve je to sada iza nas, no strah od toga da se korona virus ne vrati na 'velika vrata' u Hrvatsku, kod nekih je još prisutan. Mnogi se i dalje nakon potresa 'cimaju' na svaki prolazak kamiona ispred zgrade ili kuće im, a to su rane koje će zacijeliti s vremenom.

>> U društvu te zovu 'Jerry Seinfeld za siromašne', misliš da imaš dobar smisao za humor i ne vrijeđaš se tako lako? E baš nam ti trebaš. Šalji nam svoje humoristične misli vezane uz apokaliptične događaje koje su nas snašle u posljednje vrijeme, 'meme' koje si sam napravio ili dobio, i to na mail adresu: humor@24sata.hr >>

Mjere propisane od strane Stožera su jasne, a poručuju da ostanemo odgovorni, isto kao što smo ostali doma kada su nas tako savjetovali. Nije nam svejedno što će biti s našim gospodarstvom, hoćemo li se uspjeti oporaviti i ako da, kada. Kako god okrenuli, nije nam lako.

>> Pozivamo sve čitatelje i čitateljice da svoje 'meme' šalju na mail adresu: humor@24sata.hr >>

Smijeh liječi sve pa će tako i ove novonastale 'rane' s vremenom, a doktori za oporavak preporučaju najbolji lijek, crni humor. Upozoravamo vas već sad, ako se date lako vrijeđati, nemojte dalje ni čitati. A vi koji se želite nasmijati, slobodno nastavite...