Testirala dečka: 'Molila sam se da će ga zadržati u gaćama...'

Sumnjičava djevojka odlučila je testirati vjernost svog dečka na prilično ekstreman način - nagovorila je svoju zgodnu najbolju prijateljicu da ga pokuša zavesti, i to pred kamerama.

U posljednjoj epizodi popularne YouTube serije To Catch a Cheater, Ashley je priznala da ne vjeruje svojem dečku Bartu kada je njezina prijateljica Alex u pitanju. Navodno, zato što je Bart za nju već izrazio interes.

- Ona je jednostavno tip cure koju ne želite ostaviti u sobi sa svojim dečkom - objasnila je.

- Već je u šali spominjao seks u troje - dodaje Ashley.

Skrivene kamere pratile su Alex koja je 'slučajno' tijekom pauze za ručak naletjela na Barta. Prvo je pao srdačan zagrljaj, nakon kojeg Alex počinje žestoko flertati. Prvo je pohvalila njegov izgled i konstatirala da izgleda neodoljivo s kravatom te napominje da je upravo prekinula s dečkom.

Odjevena u kratki bijeli top i kratke hlače, objasnila je Bartu da kao dio osvetničke strategije prema bivšem, intenzivno radi na svojoj liniji.

- Što misliš, kako izgledam - upitala ga je. On je odgovorio da izgleda dobro.

Alex mu zatim zavodnički popravlja kravatu i počne se žaliti da se dosađuje u posljednje vrijeme. Bart joj nato odgovara da mu se javi za druženje.

'Ponesi pidžamu'

- Da? Došao bi kod mene? Mogli bismo, ne znam, pogledati film, naručiti pizzu?

- Da mogli bismo - odgovara Bart, vidno zainteresiran.

Razmijenili su brojeve telefona, a da je poziv za druženje sve samo ne čedan postaje jasno kada Alex zamoli Barta da ne spominje dogovor svojoj curi. On s tim nema problema.

- Ponesi pidžamu, za slučaj da poželiš prespavati - dodaje Alex.

- Mogu li biti iskrena s tobom? Ashley i ja nismo baš u najboljim odnosima u zadnje vrijeme, pa bi možda bilo najbolje da joj ništa ne spominješ. Mislim, ni ja joj neću ništa reći, kao ni ti' - dodaje.

Nakon što su dogovorili tajno druženje, Bart je zamolio - Mogu li još malo vidjeti to tvoje tijelo?

- Pa naravno da možeš. Večeras ga možeš još malo istražiti - odgovorila je.

- Ashley mi je rekla da si vrlo snažan. Izgledaš mi dovoljno jak da bi me mogao podignuti, nastavila je izazivati, a Bart zatim spušta piće iz ruku i podiže je.

Na kraju susreta, Bart s velikim smiješkom na licu gleda Alex dok odlazi.

Ashley nije bila oduševljena viđenim.

'Dozvoljene su samo ružne prijateljice'

- Ako se misli družiti s drugom curom, bolje mu je da sam ja isto tako tamo. On se ne smije družiti s drugim djevojkama dok mene nema - komentirala je Ashley, gledajući što se zbiva na snimci.

Na pitanje smiju li dečki koji su u vezi imati prijateljice, Ashley 'odgovara da smiju, ali ne tako zgodne', i napominje da su dozvoljene samo 'ružne prijateljice'.

- On meni kaže s kim se ja ne smijem družiti, a ja njemu kažem s kim se on ne smije družiti. To je win-win situacija - smatra Ashley.

Njihov susret je postao prevara istog trenutka kada je Bart prihvatio poziv.

- Kad si u vezi, ne radiš takve stvari. Nadala sam se i molila da će ga zadržati u gaćama - dodala je.

Priznaje da nema drugog izbora nego prekinuti vezu.

- Ne mogu mu vjerovati. Ako će se tako ponašati s mojom prijateljicom, tko zna što bi radio s drugim djevojkama - zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: