'Tijelo je patilo, primala sam previše klijenata. Prostitucija je pakao, nije vrijedna novca...'

ISPOVIJEST NEZADOVOLJNE SUPRUGE: 'Muž ima milijune, ali ja moram raditi?! Tjera me da plaćam pola troškova. Postajem baš bijesna' Shvatila sam kako on živi za vrijeme pandemije koronavirusa. Dok ja radim, on spava i odmara. Kao da je u mirovini. Rijetko se budi prije 11 sati, piše ova nezadovoljna 47-godišnjakinja...