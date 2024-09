Tinejdžerice masovno bukiraju vizažiste za prvi dan škole: 'I u vrtiću već nose umjetne nokte'

Srednjoškolka Dilyn Marie Taylor (18) iz američkog Ohia, kako piše Dazed Digital, prošle godine dobila je profesionalno šminkanje kao poklon od majke za prvi dan posljednje godine srednje škole. Opravdanje iza te odluke bila je njezina želja da ostavi snažan prvi dojam i započne novu školsku godinu s dodatnom dozom samopouzdanja.

- Profesionalno su me našminkali za maturalnu, ali svi to rade. Zato je moja mama htjela moj prvi školski dan učiniti posebnim - rekla je. Ipak, Taylor kaže da joj se nije svidjela sama šminka.

- Baza je bila cool, ali šminkerica je napravila moje obrve predebelima i nisam ih imala vremena prepraviti - kaže. Ipak, dobila je komplimente svojih školskih prijateljica. Bile su impresionirane njezinom šminkom.

No nije Taylor jedina...

Vizažistica Brianna Dyer iz New Orleansa na svom TikTok profilu objašnjava kako je u kolovozu dobila desetke zahtjeva za 'back-to-school glam', odnosno profesionalno šminkanje mladih djevojaka za povratak u školu.

- Ove školske godine 2024. postalo je šminkanje sve popularnije. Do sada sam našminkala 12 djevojaka, sve maturantice od 16 do 18 godina - priznala je Dyer. Kako dodaje, najtraženiji make-up look za prvi dan škole je glamurozni izgled.

Postoji i fenomen 'Sephora kids' koji opisuju djecu koja sve ranije počinju koristiti napredne skincare proizvode, poput retinola, koji su izričito namijenjeni odraslima. A kako piše Dazed Digital, sve više ljudi uočava i curice u vrtiću s umjetnim noktima...