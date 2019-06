'To još nismo vidjeli. Ova vrana izgleda baš kao malena gorila'

Korisnici Twittera ostali su zaprepašteni snimkom vrane čija neobična poza podsjeća na malenu gorilu. Na snimci koja je postala viralna vidi se vrana koja se oslonila na svoja krila, na sličan način na koji se gorile oslanjaju na svoje ruke.

Stručnjakinja za vrane Kaeli Swift objasnila je čudno ponašanje ptice u japanskom gradu Nagoya.

There’s a very strange (uncredited) video of crow making the rounds on reddit. Here’s the deal. First, this is a large-billed crow, which is why the face is looking a little out of proportion. pic.twitter.com/LUYuMimvAp