Toblerone vraća svoj izvorni oblik i imat će 200 grama, ali...

Čokolada Toblerone vraća se u svoj izvorni oblik no možemo očekivati da će sada biti i nešto skuplja. Proizvođač je još 2016. smanjio čokoladu sa 170 grama na 150 grama tako što su drastično povećali razmak između trokuta, a cijena je ostala ista.

Postupak je, naravno, izazvao salvu negodovanja među ljubiteljima popularne čokoladice.

- Morali smo promijeniti oblik čokoladice kako bi proizvod ostao cjenovno prihvatljiv našim kupcima - poručili su iz kompanije.

Potez je pokušao opravdati šef europske divizije proizvođača Glenn Caton, izjavivši da je riječ o privremenoj mjeri. - 'Ovo nije pravo rješenje upravo zbog ikonskog statusa proizvoda', dodao je.

It’s about time we had some good news... things are looking up people! 👍🏼 #toblerone pic.twitter.com/IkF3gPeNag