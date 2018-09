Točka za prvi dan vrtića: Djeca gledala seksi plesačicu na šipki

Lai Rong, ravnateljica vrtića u Kini u kojoj je na početku rujna nastupala plesačica na šipki, dobila je otkaz. Naime, početkom rujna kada počinje nova školska godina te djeca krenu u vrtić, ravnateljica je organizirala neobičnu proslavu.

- Roditelji su mi rekli kako žele da njihova djeca nauče novu vrstu plesa. Odlučila sam se za ovu plesačicu zbog njezine nevjerojatne vještine - branila se ravnateljica. Roditelje i djecu je tako dočekala golišava plesačica koje se vrtjela oko šipke s kineskom zastavom.

- Prije nego je počela ljetna pauza djeca su imala 'vojne' aktivnosti i na displejima su se prikazivali oružje i topovi, a sad nas je ravnateljica dočekala s plesačicom oko šipke. To je totalno ludo - požalio se roditelj, piše OddityCentral.

So before our kids got out of kindergarten for the summer, there was 10 days of military "activities" and displays of machine guns and mortars at the door; now the principal has welcomed them back with a strip pole dance on the flagpole bearing the PRC flag. She's gone nuts. pic.twitter.com/BJr4UI6Oq3