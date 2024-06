Tračala pa završila na sudu, psu zabranili lajati, a tu je i ova nevjerojatna isprika za nerad...

Po percepciji neovisnosti pravosuđa Hrvatska među zemljama članica Europske unije čvrsto drži posljednje 27. mjesto. Pokazala je to nedavna analiza Europske komisije koja je pokazala da građani, a ni tvrtke ne vjeruju u neovisnost sudaca i državnih odvjetnika zbog političkih pritisaka i ekonomskih interesa.

No, nije problem samo u percepciji neovisnosti sudstva, građani se nerijetko žale na sporost postupaka, a često se ne mogu načuditi nekim bizarnim slučajevima kojima se sudovi bave kao i odlukama koje su donijeli. Prema podacima Vrhovnog suda u Hrvatskoj djeluje ukupno 67 sudova u kojima je na dan 31. prosinca 2023. radilo ukupno 1653 sudaca. Prisjetili smo se nekih najzanimljivijih slučajeva o kojima su odlučivali.

Sudili mrtvom magarcu

Magarcem Đinom Općinski građanski sud u Zagrebu bavio se punih osam godina, a presudu u svoju korist nije dočekao jer je preminuo. Ljubomir S. i njegova supruga Ljubica bavili su se seoskim turizmom u Blaževdolu pokraj Sv. Ivana Zeline. Kobnog dana u svibnju 2002. na njihovu imanju slavio se dječji rođendan. Sve je bilo puno djece, koja su se raštrkala, a jednu curicu (8) ugrizao je magarac. Ljubomiru i Ljubici uskoro je sa suda stigao odštetni zahtjev majke curice za 148.000 kuna odštete i 1500 kuna na mjesec do njezine punoljetnosti. Na taj iznos potraživala se i kamata. U odštetnom je zahtjevu tvrdilo se da je dijete magarac napao ničim izazvan te da je slobodno šetao okolo. No, sud je utvrdio da je magarac bio zatvoren žičanom ogradom i vezan za drvo. Da mu se ne smiju približavati, upozoravao je i natpis. Zbog svega, odbili su odštetni zahtjev.

Pas nije smio lajati

Peroj: Nakon tri godine pritvora pas Medo je slobodan, sada smije lajati | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Zbog lajanja pas Medo proveo je pune tri godine u kućnom pritvoru. Naime, susjeda Antona Šimunovića iz Peroja kraj Pule podnijela je tužbu tvrdeći da joj je zbog stalnog Medina lajanja tijekom noći narušeno zdravlje. Pulski sud prvo je donio privremenu mjeru kojom su naložili vlasniku da Medu zatvara u posebnu prostoriju tijekom noći, a 2016. u nepravomoćnoj presudi sutkinja je navela da mješanac šarplaninca i hrvatskog ovčara ni ubuduće neće smjeti prekomjernom bukom uznemirivati prve susjede. Ipak, odštetni zahtjev susjede nije prihvatila. Vlasnik se putem odvjetnika žalio na tu presudu, a Županijski sud u Zagrebu tu je žalbu 2018. prihvatio te je pas Medo ponovno mogao slobodno lajati.

Kazna zbog majice

Zagrepčanka G. O. četiri se godine povlačila po sudu zbog bijele majice jednog poznatog švicarskog brenda, na kojoj je bio otisnut crni logo indijske konoplje, pisao je Jutarnji list. Majica je kupljena u renomiranoj trgovini u Zagrebu, a G. O. ju je dobila na poklon od prijateljice. Policija i sud smatraju da je nošenjem te majice “vršila promidžbu marihuane” za što je bila zapriječena kazna u iznosu od 5000 do 20.000 kuna (od 663,66 do 2.654 eura). Spornu majicu nosila je 3. srpnja 2015. tijekom večernjeg izlaska. U svojoj obrani priznala je prekršaj, no i dodala da se ne smatra krivom jer nije znala što je na majici otisnuto. Dodala je i da se majice s takvim printom, ako je protuzakonit, ne bi trebale prodavati u trgovinama. Prekršajni sud u Zagrebu prvo ju je proglasio krivom, no oslobodili su je plaćanja kazne i troškova postupka. Nakon žalbe viši sud je ukinuo tu presudu, a prvostupanjski sud pred nastupom zastare ponovno je donio istu odluku na koju se G. O: opet žalila.

Za salatu 18.500 kuna

Baku Zorku Kevrić (75) Prekršajni sud u Puli zbog malo češnjaka, peršina i salate 2009. je izrekao kaznu u iznosu od čak 18.500 kuna (2.455 eura). Državni inspektorat dvaput ju je prijavio sudu. Jednom jer je “zatečena kako obavlja prodaju voća i povrća, a nije registrirana, odnosno nema odobrenje za djelatnost”, a drugi put jer je “stavila u promet vlastiti peršin i češnjak, na kojima nije istaknula cijenu jasno i čitljivo u kunama”. U slučaju neplaćanja kazne prijetila joj je kazna zatvora do 60 dana. Oko slučaja tad se angažirao i tadašnji vodnjanski gradonačelnik Klaudio Vitasović navodeći da će umirovljenici grad platiti odvjetnika.

Tračanjem sramotila susjede

Foto: Canva/ilustracija

Umirovljenica s područja Garešnice je 2018. na Općinskom sudu u Bjelovaru nepravomoćno osuđena zbog sramoćenja susjeda na uvjetnu novčanu kaznu u iznosu od 5 tisuća kuna (663,66 eura) koja se neće izvršiti ako optužena u roku od jedne godine ne počini novo kazneno djelo. Tužitelji, inače supružnici koji žive u Njemačkoj, tužbu su podnijeli krajem ožujka 2013., pisao je Podravski.hr. U tužbi su naveli da su ih krajem 2012., kad su se vratili kući iz Njemačke, susjedi i rodbina izvijestili da ih njihova susjeda kleveće po mjestu i o njima priča ružne stvari. Tijekom postupka sud je saslušao sedam svjedoka i obavio brojne druge dokazne radnje te utvrdio da njihova tužba ima osnova. Zbog svega su se osjećali "poniženo i potišteno" te ih je bilo sram. Umirovljenica je tvrdila da se ne smatra krivom i da nije rekla to što se tvrdi.

Jazavac pred sudom

Na optuženičkoj klupi Prekršajnog odjela Gračac - Općinskog suda u Gospiću našle su se Hrvatske autoceste i odgovorna osoba u njihovoj Tehničkoj jedinici Sveti Rok. Teretilo ih se da su, iako su bili odgovorni za održavanje dionice, kao i za sigurnost prometovanja na dionici kod Gospića, učinili propuste zbog kojih se dogodila nesreća, pisao je Jutarnji list. Naime, 2. prosinca 2019. oko 19.15 sati, na 188. kilometru na prometnicu je istrčao jazavac, na kojega je naletio B. S. iz Zagreba svojom Škodom. Jazavac stradava na mjestu, a policija podnosi prekršajnu prijavu protiv HAC-a i šefa Sv. Roka. Sutkinja iz Gračaca konstatira da su okrivljenici doista postupili po pravilima struke i propisima jer nije pronađena rupa u ogradi kroz koju je jazavac prošao na autocestu. Budući da je ostalo nerazjašnjeno kako je jazavac dospio na autocestu, sud je obojicu okrivljenika oslobodio odgovornosti.

Isprika za nerad

Foto: Canva/ilustracija

U listopadu 2019. pisali smo o sucu Općinskog građanskog suda u Zagrebu Mladenu Grantvergeru, koji je imao doista jedinstveno objašnjenje pred Državnim sudbenim vijećem (DSV) zbog čega nije ispunio niti pola propisane norme.

- Ne mogu koristiti računalo u svojem radu, jer svaki put kad radim na računalu, dobijem alergiju u vidu plikova na rukama - naveo je sudac. Sudac je radio manje od pola propisane minimalne norme, a onda mu je i petina odluka pala po žalbama. Ne koristi se je računalom i zajedničkim informatičkim sustavom, a na bolovanju je bio 71 od 220 radnih dana. Ali za sve navedeno ponudio objašnjenje. Nisu mu povjerovali ni DSV ni predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, pa u konačnici ni Ustavni sud. Kaznili su ga ustegom s plaće - tri mjeseca primao je za trećinu manju plaću