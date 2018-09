Turisti u čudu: Na krmi broda kod Drvenika zavrtjeli su janje!

Neki od turista gledali su u čudu, drugi fotografirali, a treći vjerojatno gutali sline. A kako i ne bi kad šaroliko domaće društvo iz Solina zavrtjelo je u uvali kod Drvenika, i to na krmi broda, ni više ni manje čitavo janje.

Uz to, doznajemo, bilo je ispečeno i podosta kotleta, deset kila bifteka, ribe, a 15-tak morskih vukova na devet brodica, kako bi utažili žeđ, guštalo i u 50 litara vina pošipa, nekoliko kartona pive i žestice.

Foto: Marijo Radmilo Desetogodišnja tradicija pozdrava ljetu prije obilne gozbi nije mogla prethodno proći i bez mala gableca. Tako su dečki prvo smazali slasni pršut i sir, kulenovu seku i pancetu, a onda se predali onom težemu dijelu, oglođavanja janjetine.

Nema većeg gušta nego dobru spizu pojest na brodu, a gdje će narednu godinu sve to isto ponoviti, zasad ostaje tajna.

Kako nam je ispričao Marijo Radmilo, jedan od sudionika nesvakidašnje vrtenje janjca na brodu, svake se godine okupe prijatelji ovdašnjeg ribolovnoga društva i ronilačkog ekološkoga kluba iz Solina. Na ludu ideju gošćenja na brodu došao je njihov član Nenad Botica, a koji je doslovno na zadnji kraj broda montirao ručno rađenu napravu za pečenje. Od tada pa do danas prošlo je desetak godina i mi za svaki kraj ljeta okupljamo ekipu i slavimo uz dobru hranu i piće, veli nam Radmilo.

Uz to kaže da prije same "teške" akcije izjedanja zemljanih i morskih delicija, svi oni skupa očiste podmorje od smeća, a koje su tijekom sezone u more pobacali nesavjesni nautičari. Ima tu svega, plastičnih boca, konzerva, guma i konopaca, a sveto kad se nakupi deponiraju na obali.