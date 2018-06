'U 68. izgledam kao božica, ali me niti jedan muškarac ne želi'

Angela Graham (68) iz Leedsa radila je kao model prije nego što je otkrila čari body-buildinga u 1970-ima.

Po struci je inače medicinska sestra u psihijatrijskoj bolnici, a svaki dan provodi u teretani i tvrdi da je upravo to ključ njezinog mladolikog izgleda. Naime, kako kaže, često joj daju tek pedesetak godina.

No, bez obzira na svoj mladolik izgled, kaže da joj vrlo rijetko prilaze muškarci. Vjeruje da je to zbog njezinog "zastrašujućeg izgleda". S druge strane, kada joj neki muškarac i priđe, uglavnom su to oni koje je privukla svojom snagom.

- Smiješan maleni čovjek pitao me mogu li ga podići i pribiti uza tlo, mogu li se hrvati s njime, a zanimalo ga je i koliki su mi bicepsi - objasnila je za Daily Mail.

- Mislim da imaju nekih problema s osobnošću, ali uvijek sam pristojna prema njima, jer radim u klinici za mentalne bolesti i znam da puno ljudi ima mizerne živote i nisu dobro. Mislim da me puno njih vidi kao božicu, a lijepa riječ koja dođe od mene im uljepša dan, misle da su nešto postigli - ispričala je Angela.

"Dečki su rekli da me nikad ne bi zvali na spoj"

Iako je nedavno dobila umjetni kuk, a prošle godine je bila na operaciji karpalnog tunela u obje ruke, Angela i dalje može podići 65 kilograma. O svojim treninzima piše i na društvenim mrežama te postavlja fotografije, no bez obzira na velik broj pratitelja, Angela tvrdi da joj je jako teško pronaći muškarca.

- Jednom sam pitala dečke u teretani, samo iz znatiželje, što bi bilo kad bi me vidjeli vani u klubu i bi li me pozvali na spoj. Rekli su mi da nikako ne bi jer izgledam zastrašujuće i vrlo sam samouvjerena - požalila se Angela.

Vježba redovito od 1970-ih

Vježbanje u teretani je otkrila 70-ih godina. Do tada je bila glamurozni model i pin-up djevojka.

- Hodala sam s jednim dečkom koji me odveo u teretanu. On je stalno kupovao jedan magazin o teretanama i vježbanju i vidjela sam jedan dan Lisu Lyon. Kada sam vidjela njezino tijelo, rekla sam da želim izgledati baš kao ona. Moj dečko mi je rekao da sanjarim jer nisam ni upola toliko uporna i dosljedna. I to je bila motivacija koju sam trebala - objasnila je.

Angela je i majka Lani (48) i Melissi (32), a ima i dva unuka u dvadesetim godinama.