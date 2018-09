'U 81. godini sam postao žena, dugo sam čuvao tu svoju tajnu'

Ovo je postalo prihvatljivo tek u zadnjih 15 godina, prije su vas ljudi smatrali čudacima, kazala je 85-godišnja transseksualna osoba Ruth Rose koja je sa svojih 81 godinom napokon krenula na operacije mijenjanja spola.

Ruth je prije bila muško i zvala se James Rose. Bila je inženjer i financijski savjetnik, a zadnjih par godina prije operacije živjela je kao žena.

Kako je rekla za The Sun, svoju tajnu o tome da se osjeća kao žena čuvala je do 1973. godine. Bila je udana, no tad je njezina supruga pronašla fotografije Jamesa odjevenog u žensku odjeću.

Ruth je čekala do mirovine da se javno predstavlja kao žena, no htjela je doista postati žena.

- Nisam mogla vjerovati kada su mi dopustili da odem na operaciju. To je bilo kao da ispočetka krećem živjeti - objasnila je.

Prije četiri godine podvrgnula se postupku potpune transformacije i trenutno je najstarija osoba u Velikoj Britaniji koja će medicinski promijeniti spol.