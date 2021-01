BBC je imao emisiju na temu nezaposlenosti u vrijeme pandemije koronavirusa. Gošća im je bila Yvette Amos iz Walesa koja se javila u program preko zooma i pričala je o svojem iskustvu.

No njezina priča nije zaokupirala gledatelje, već ono što se nalazilo iza nje, a to je, kako se čini - poveća igračka za seks. U javljanju uživo razveselila je mnoge gledatelje koji su primjetili neobičan detalj u kadru, prenosi New York Post.

Smiješnu scenu komentirao je na svom Twitter profilu i novinar Grant Tucker:

- Možda najbolja pozadina na BBC-ju. Uvijek provjerite police prije nego što se pojavite u eteru.

S obzirom na to gdje je Yvette postavila igračku, na društvenim mrežama se povela rasprava o tome čemu ona zapravo služi.

Neki su rekli da je možda riječ o svijeći ili sklupturi koja drži knjige, a neki su spekulirali da je ipak ogromni penis u eteru završio greškom. Oni optimistični misle da je namjerno postavljen kako bi oraspoložio naciju.