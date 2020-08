Biljku je u vrtu posadio u o\u017eujku za vrijeme karantene, a cvijet je sad vi\u0161i i od njegove ku\u0107e, na sre\u0107u i veselje njegova sina Stellana.

<p>Britanac Douglas Smith (42) uzgojio je suncokret visok šest metara, a da bi sed brinuo o njemu mora se popeti na ljestve. Medijima je otkrio da je to bila želja njegovog sina (4).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Zasadio suncokret, a on narastao 6 metara:</strong></p><p>- Tražio me da zasadim suncokret velik kao naša kuća. Sjeme sam kupio od čovjeka koji i inače uzgaja ogromne suncokrete, no ni ja ni sin nismo mogli vjerovati da će uspjeti, a kamoli narasti tako veliki - kazao je Douglas.</p><p>Biljku je u vrtu posadio u ožujku za vrijeme karantene, a cvijet je sad viši i od njegove kuće, na sreću i veselje njegova sina Stellana.</p><p>- Mislio sam da mu nitko u vrtiću neće vjerovati kada kaže što je naraslo. Sada je toliko velik da sam morao postaviti visoki drveni štap da ga drži uz kuću - ispričao je ovaj ponosni tata.</p>