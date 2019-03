U samo deset dana osvojite senzacionalni Seat Tarraco

Već od ponedjeljka, 18. ožujka, krećemo s novom nagradnom igrom u kojoj možete sakupljati nagradne kupone iz tiskanog izdanja svojih omiljenih novina, a oni vam mogu donijeti veličanstveni SEAT Tarraco.

SEAT Tarraco je najveći SUV model iz SEAT-a. Ovaj fantastičan automobil ima opciju s pet ili sedam sjedala. Osim toga, opremljen je vrhunskom tehnologijom, digitalnim kokpitom i LED svjetlima u svim modelima.

Od ponedjeljka, 18. ožujka, do srijede, 27. ožujka, svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i sakupljati te će tijekom deset dana sakupiti ukupno deset kupona. U četvrtak, 28. ožujka, i petak, 29. ožujka 2019., bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji, odnosno kupci 24sata, koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih s traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 311, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra - “Osvoji veličanstveni Seat Tarraco”.

Ni jedna kuverta koja sadrži deset kupona od kojih su minimalno dva ista ili osam različitih kupona i dva ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćena i neće sudjelovati u nagradnoj igri.

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na navedenu adresu do četvrtka, 11. travnja 2019. godine, do 9 sati. Istog dana iza 10 sati nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije uz nadzor tročlane komisije i prisutnost javnog bilježnika.

Pravila korištenja osobnih podataka:

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri “Osvoji veličanstveni Seat Tarraco”, koja se održava u jednom kolu od 18. 3. do 29. 3. 2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.