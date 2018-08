Uber na amiški način: Svoje klijente vozi gradom u kočiji

Timothy Hochstedler iz Michigana je kreirao "amiški Uber". Iako nije udružen s Uberom Timothy svojim klijentima nudi taksi vožnju i to u kočiji. Za samo pet dolara ljude će voziti u Colonu gdje god treba.

- Većina mojih klijenata nisu iz Colona, no sve je krenulo do onih koji žive u Colonu i oni su me tražili da ih prevezem u grad ili kući - kaže Timothy.

No kako stupiti u vezu s "Uberom" koji vozi amiš i koji ne smije koristiti suvremene uređaje. Timothy jednostavno vozi kroz grad i svako može uskočiti u njegovu kočiju. Netko se može pridružiti pa putnici dijele troškove.

- Oduševljen sam jer ovo nije nešto tipično za Amiše - kaže Bruce Jordan koji je počastio unuke vožnjom u kočiji, piše OddityCentral.