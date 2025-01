Umjetna inteligencija predviđa budućnost. Dio scenarija je jako uznemirujuć: 'Prijeti izumiranje'

Dok tehnološki divovi poput Googlea i OpenAI-ja nastavljaju razvijati sve naprednije sustave umjetne inteligencije, brojni stručnjaci upozoravaju na potencijalno mračnu budućnost koja nas čeka. Prema brojnim izvješćima i analizama vodećih svjetskih eksperata u ovom polju, sljedećih deset godina moglo bi donijeti dramatične promjene u načinu života kakav poznajemo. Evo što eksperti predviđaju...

Masovna nezaposlenost i društveni nemiri

Jedna od najalarmantnijih predviđanja odnosi se na tržište rada. Stručnjaci procjenjuju da bi umjetna inteligencija mogla zamijeniti značajan dio radne snage do 2030. godine. Posebno su ugrožena zanimanja poput vozača, administrativnih radnika, pa čak i određenih medicinskih profesija. Ova masovna automatizacija mogla bi dovesti do nezaposlenosti bez presedana i posljedično do ozbiljnih društvenih nemira.

Svugdje i uvijek praćeni

Razvoj AI sustava za prepoznavanje lica i ponašanja omogućit će gotovo potpuni nadzor nad građanima. Stručnjaci upozoravaju da će do 2030. godine biti moguće predvidjeti političke preferencije, seksualne orijentacije i zdravstvene probleme pojedinaca samo na temelju njihovih digitalnih tragova.

Manipulacija podacima

Umjetna inteligencija moći će stvarati iznimno uvjerljive lažne videozapise i audio materijale, što otvara vrata za masovne manipulacije i dezinformacije. Ova tehnologija mogla bi se koristiti za utjecaj na izbore i destabilizaciju demokratskih sustava. Već smo je nekoliko puta vidjeli na djelu...

Autonomno oružje i novi oblici ratovanja

Posebno zabrinjavajuće područje za pojedine stručnjake je razvoj autonomnog oružja. Stručnjaci predviđaju da bi do 2030. godine mogli postojati potpuno autonomni dronovi i robotski sustavi sposobni samostalno donositi odluke o napadu. Ovo otvara moralna i etička pitanja bez presedana u povijesti ratovanja.

Potencijalni gubitak kontrole nad AI sustavima

Neki od vodećih svjetskih stručnjaka za AI upozoravaju na mogućnost da bi superinteligentni sustavi mogli izmaći ljudskoj kontroli. Iako se ne očekuje scenarij poput onog iz filma "Terminator", postoji zabrinutost da bi AI sustavi mogli početi donositi odluke koje ljudi ne mogu predvidjeti. Niti razumjeti.

Utjecaj na mentalno zdravlje

Predviđa se da će sve veća ovisnost o AI sustavima dovesti do novih oblika psiholoških problema. Stručnjaci upozoravaju na mogućnost masovne depresije, anksioznosti i otuđenja zbog smanjenja stvarnih ljudskih interakcija.

Upozorenje stručnjaka

O opasnostima umjetne inteligencije nedavno je govorio Geoffrey Hinton, poznat kao "Kum AI-a"...

Geoffrey Hinton, često nazivan "kumom umjetne inteligencije", upozorio je da postoji 10 posto do 20 posto šanse da će umjetna inteligencija (AI) dovesti do izumiranja čovječanstva u naredna tri desetljeća. Hinton je istaknuo da je tempo razvoja tehnologije "mnogo brži" nego što je itko očekivao, pisao je Guardian.

Dodao je kako je situacija neobična jer se čovječanstvo nikada prije nije suočilo s nečim inteligentnijim od sebe: "Koliko primjera poznajete da manje inteligentno biće kontrolira inteligentnije? Vrlo malo. Postoji primjer majke i djeteta, gdje evolucija omogućava bebi da utječe na majku, ali to je gotovo jedini primjer.", kazao je.

Hinton je usporedio razinu ljudske inteligencije s mogućim budućim sustavima umjetne inteligencije: "Zamislite sebe i trogodišnje dijete. Mi ćemo biti trogodišnjaci.", poručio je...

Hinton je jedan od trojice znanstvenika koji su dobili Turingovu nagradu, ekvivalent Nobelove nagrade u računalnim znanostima. Međutim, drugi član tog trija, Yann LeCun, glavni AI znanstvenik u Meti , umanjio je opasnosti od AI-a, rekavši da bi umjetna inteligencija "mogla spasiti čovječanstvo od izumiranja".