Unajmili stan pa našli skrivenu kameru. Snimala im je krevet...

Britanski par koji je preko servisa Airbnb iznajmio stan u centru Toronta neugodno se iznenadio kada su u digitalnom satu pronašli uključenu kameru - uperenu prema krevetu u spavaćoj sobi.

Dougie Hamilton iz Glasgowa svoje je neugodno iskustvo podijelio u objavi na Facebooku. Kako kaže, rezervirali su smještaj za jednu noć u dražesnom stanu u centru Toronta. Nakon cjelodnevnog obilaska grada, konačno su stigli u stan, s namjerom da se odmore i opuste.

Dougijeva djevojka Taryn otišla je po kavu, a on se zavalio na kauč.

- Ležao sam na kauču i ugledao digitalni sat uperen prema dnevnoj i spavaćoj sobi između kojih ne postoje vrata. Sjetio sam se videa koji sam vidio na Facebooku o razvoju minijaturnih kamera i što se s njima sve može u današnje vrijeme. Palo mi je na pamet - zamisli da je u taj digitalni sat ugrađena kamera! Razmišljao sam o tome desetak minuta, svašta mi se vrtilo po glavi... Na kraju, ipak sam odlučio provjeriti - objasnio je Hamilton.

- Kada je Taryn stigla s kavom nešto me pitala, a ja sam je ignorirao jer sam već u rukama držao sat, provjeravao ga iz svakog kuta i razmišljao da ako netko snima može čuti svaku našu riječ. Sat je bio spojen sa žicom koja je izgledala kao kabel za punjač mobitela. Izvadio sam kabel i vidio nešto što je izgledalo kao litij-ionska baterija. I stvarno, u satu je bila mala kamera. S obzirom na to kako je bila smještena, moglo se vidjeti sve - izjavio je za Daily Record.

Ne znamo je li vlasnik gledao, dodao je Hamilton. No sve skupa je bilo prilično jezivo i par je odlučio da ne želi ostati u stanu. Kako kaže, vlasnik stana preko Airbnb-a iznajmljuje još šest nekretnina, a incident su prijavili Airbnb-u i policiji.

