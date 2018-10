Uništio je aute vrijedne stotine tisuća funti: Ostali bez krovova

Nov-novcati Range Roveri i Jaguari vrijedni stotine tisuće funti ostali su bez krovova kada se tegljač na kojem su bili - zabio u most u Perthu.

- Vozio sam ženu na posao kada sam vidio to. Oni su sad automobili bez krova! Neki od njih bili su zamotani u plastiku, mislim da su bili novi i da ih je tegljač dostavljao. Vozač je izgledao jako tužno - rekao je svjedok Garret Ruddock (40).

Up near Perth railway station... the new convertible range rover on show.... pic.twitter.com/uw8z2rt1kC