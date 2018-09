Usred šume krije se pećina, a u njoj živi cijela jedna zajednica

U pećini u nepristupačnom dijelu kineske provincije Guizhou, do koje nema ni ceste, živi cijela jedna zajednica.

Selo Zhongdong nalazi se na 1.800 metara nadmorske visine, a do njega se stiže jedino planinarenjem, što njegovim stanovnicima prilično otežava opskrbu osnovnim potrepštinama.

U pećini se čak nalazila i škola, no 2008. vlasti su je zatvorile pod obrazloženjem - "Kina nije zemlja pećinskih ljudi". Tako da su djeca svaki dan morala pješačiti po dva sata do najbliže škole. Inače, školu u pećini je pohađalo 186 učenika, a u okviru nje se nalazilo čak i teren za košarku.

This school sits beneath a rocky overhang in Zhongdong, China and is believed to be the only cave school in the world. With 6 classes and 200 students, the school offers children from remote villages the chance of an education #schools #education pic.twitter.com/E2SnTWdTrC