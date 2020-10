Autorica ovog teksta je, na temelju ovih novih 'zoranizama' - 'nekonzistentni mediokritet', a i ti mo\u017ee\u0161 saznati kako bi te Zoki zvao pomo\u0107u datuma ro\u0111enja. Zaigrajmo igricu koja se trenutno dijeli dru\u0161tvenim mre\u017eama (odgovorite nam u komentarima).

Uvrijedi me kao Zoki: Zaigrajte i saznajte jeste li 'zlosretni druker' ili 'propali mediokritet'

<p>Zoki ovih dana dijeli jezikovu juhu velikodušnije nego Bandić grah na prvi maj u Maksimiru. Šefljica tebi, šefljica njemu. Šefljica njima. Hoće tko 'repete'?</p><p>Novi je dan, nova radost, nova prilika da čujemo koga će predsjednik danas napasti jer je rekao nešto protiv njega. Valjda će zaboraviti da 'mora vratiti' i Kolindinom savjetniku Madžaru, a toplo se nadamo da je zaboravio na onog muškarca koji mu je ispred biračkog mjesta dobacivao da je komunjara.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Najbolji Zoranizmi ikad izrečeni:</strong></p><p>Već je poznato da Milanović kao političar odskače na retoričkoj razini od većine drugih aktera i to već godinama. Tako su svojedobno nastali 'zoranizmi' koje je predsjednik aktualizirao i s drugog brda na kojem stoluje - Pantovčaka.</p><p>'Mi nismo guske u magli nego prije Airbus u magli', 'Hrvatska je slučajna država', 'Šaraj malo, brate' i 'Pusa hejterima', samo su neki koje pamtimo, no ovih je dana i tjedana odveo i svoje 'zoranizme' na jednu novu razinu. </p><p>Nove termine s kojima nas je upoznao i za koje će mnogima zatrebati Klaićev rječnik stranih riječi svakako su 'agitator', 'predvodnica kabale', 'narikača', 'hromi daba' i 'izdavač preludija u fetvu'. Ima ih još, a dolaze u sintagmi s nekim od epiteta: 'samodeklarirani', 'samodopadni', 'stupidni', 'zlosretni', 'wannabe' i slično.</p><p>Društvenim mrežama dijeli se igra riječi kojom se možete uvrijediti onako kako bi to Zoki napravio, da se svađate s njime.</p><p>Autorica ovog teksta je, na temelju ovih novih 'zoranizama' - 'nekonzistentni mediokritet', a i ti možeš saznati kako bi te Zoki zvao pomoću <strong>datuma rođenja</strong>. Zaigrajmo igricu koja se trenutno dijeli društvenim mrežama <em>(odgovorite nam u komentarima)</em>.</p>