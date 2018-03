VHS, kazete, walkman: Stvari koje mladima izgledaju 'čudno'

Prije dvadesetak godina internet je tek počeo ulaziti u hrvatska kućanstva. Računala je bilo malo, Netflix i YouTube nisu postojali, a središte kućne zabave bili su četvrtasti TV prijamnik i video rekorder. Oni koji se sjećaju tog vremena reći će da to nije bilo tako davno, a oni rođeni nakon 2000. godine takav život neće moći niti zamisliti.

Pogledajmo 10 stvari koje današnjim 18-godišnjacima izgledaju čudno, a mnogi od njih vjerojatno ih nikad nisu ni koristili.

1. Videorekorder

Foto: oldvcr.tv

U domove je stigao u drugoj polovici osamdesetih i tamo se zadržao idućih 15-ak godina. Sate i sate provodili smo gledajući filmove s VHS kaseta, što snimljene s televizije što posuđene iz brojnih videoteka. Slika i zvuk često nisu bili niti blizu današnjim digitalnim standardima, ali za bolje nismo znali.

2. 'Glupi' mobitel bez interneta

Foto: amazon.com

U eri pametnih koji "samo što ne peru čarape", mobiteli od prije 20-ak godina djeluju smiješno no tada su nam bili vrhunac tehnologije. Nokia 3310, Siemens C35, Ericsson T10...bili su samo neki od modela kojima smo se divili. Telefoniranje izvan kuće odakle god poželimo, slanje SMS poruka i još pokoja igra na malom zelenom ekranu bili su dovoljni da nas impresioniraju. I da, tadašnje mobitele niste morali puniti svaki dan, nekima je baterija trajala i po tjedan dana.

3. Audio kaseta

Foto: Discogs.com

Krajem 1970-ih postale su pravi hit i trajale su više od 20 godina. Na njih se snimala glazba s radija, radile su se kompilacije s CD-a i ploča, neki su snimali i sebe kako pjevaju, pričaju...da imaju za uspomenu. Iako je zvuk s kaseta bio nešto lošiji od onoga na pločama i CD-ima, kasete su bile jeftine i praktične. S tržišta su iščeznule prije 15-ak godina. Ipak, nakon velikog povratka vinilnih ploča, neki novovjekovni izvođači, poput Justina Biebera, svoje albume objavili i na kasetama. Valjda iz fore.

4. Walkman i Discman

Foto: amazon.com

Do početka 2000-ih po ulici se za slušanje glazbe nosio Walkman. U njega su se stavljale kasete, a poneki su imali i radio. Slušanje kasete "gutalo" je baterije kao danas gledanje YouTubea preko mobitela. Problem je bio što se te baterije uglavnom nisu mogle puniti, kad se potroše, morali ste kupiti dvije nove koje su koštale i do 20 kuna. Nakon Walkmana stigli su Discmani. Bili su još veći jer u njih je morao stati CD. Često nisu podnosili vibracije pa bi vam CD preskakao ako biste malo brže potrčali. I oni su "gutali" baterije ko ludi.

5. Gledanje MTV-ja

Foto: YouTube

Postoji i danas, ali u "milijun" verzija i oblika i, realno, nema ni približno veliku gledanost i utjecaj kao prije 20 i više godina. Prije YouTubea, Deezera i sličnih lako dostupnih servisa, MTV je služio kao prozor u svijet i mjesto na kojem ste mogli čuti najnovije svjetske hitove. Ono što je vrtio MTV smatralo se vrijednim pažnje, u komercijalnom smislu. Danas je MTV, izuzev nekoliko specijaliziranih verzija, lokalizirani program za reality emisije. Često se čuje izreka "MTV bez glazbe, Coca Cola bez šećera, kava bez kofeina...u kakvom to vremenu živimo?".

6. Tamagotchi

Foto: flickr.com

Kažu da se uskoro vraća u obliku igre za mobitel. Nekad je to bio mali uređaj u veselim bojama s tri ili četiri gumbića. Služio je i kao privjesak za ključeve, a ono što je bilo "u njemu" je elektronički kućni ljubimac koji je imao svoje zahtjeve. Morali ste paziti na njega, hraniti ga, maziti...ako to niste radili, on bi umro. Upravo to se i dogodilo, pojavio se negdje oko 1997., a većini onih koji su ga imali umro je već u roku od godinu dana...i otišao u nepovrat.

7. Leteće poruke

Prije mobitela i SMS poruka po brojnim razredima letjeli su papirići. Ako ste u nekom trenutku nešto željeli priopćiti svom školskom kolegi, a on je sjedio daleko od vas, prema njemu ste poslali leteći papirić. Nekad bi pao na krivo mjesto, nekad slučajno pogodio nekoga u glavu, a nekad završio u rukama profesora ili profesorice koji bi ga onda "zaplijenili".

8. Disketa

Foto: wikipedia

Prije CD-a u računala su se umetale diskete. Na njih se moglo kopirati tekstove, sićušne fotografije i neke manje programe. Kapacitet im je bio toliko mali da na njih danas ne bi mogla stati niti fotografija. Imale su određene prednosti u odnosu na današnje USB stickove - teže ste ih mogli izgubiti.

9. Papirnate auto-karte

Danas je dovoljno uzeti mobitel, podignuti Google Maps ili neku sličnu aplikaciju i svijet vam je na dlanu. Gdje god želite ići, samo upišite i aplikacija će vam sve reći. Prije je za to trebalo puno više papira, više mozganja, ali i više prostora. Iako se rade i danas, papirnate auto-karte mnogim će mladima izgledati besmisleno i arhaično, pogotovo kad se počnu raspadati što im je bila najčešća sudbina.

10. Fiksni telefon

Foto: Pinterest

Naravno, ima ih i danas, pogotovo na radnim mjestima. Ipak, kod kuće, pogotovo mlađi ljudi, vjerojatno više ne dižu slušalice. Mnogi koji ih i dalje imaju, na javljaju se na njih pod izlikom da ih vjerojatno zovu anketari s kojima im se ne da razgovarati. Svi su danas dostupni na mobitelima zbog čega ovakvi telefoni često djeluju suvišno.