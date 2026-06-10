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PLJUNUTI DONALD

VIDEO Bivol Donald Trump pravi je hit u Bangladešu: 'Luksuzno živi, kao pravi predsjednik...'

Albino bivol imena Donald Trump postao je prava zvijezda u Bangladešu. Ovaj primjerak od više od 700 kilograma zamalo je završio žrtvovan, ali je nakon vladine intervencije premješten u ZOO u Dhaki gdje uživa u luksuzu. "Došao sam posjetiti Donalda Trumpa. Otkrio sam da su mu osigurali ventilatore, prostirke i njegovatelja koji ga vjerojatno kupa 24 sata na dan! Živi u pravom luksuzu, kao pravi predsjednik", kazao je jedan posjetitelj ZOO-a...

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Viralni bivol "Donald Trump" iz Bangladeša uživa u luksuzu u zoološkom vrtu nakon intervencije vlade VIDEO
Viralni bivol "Donald Trump" iz Bangladeša uživa u luksuzu u zoološkom vrtu nakon intervencije vlade | Video: 24sata/reuters
IZNENADIO IH

Snimka kod Rogoznice: 'Morski pas plivao nam je oko broda...'

Jedan je naš čitatelj, pokraj broda na kojem je bio, snimio morskog psa, 20-ak kilometara dalje od Rogoznice u utorak oko 23 sata. Ostao je iznenađen koliko se približio. Prema snimci, najvjerojatnije se radi o morskoj lisici.

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Morski pas kod Rogoznice VIDEO
Morski pas kod Rogoznice | Video: čitatelj/24sata
ZAPOČEO JE 'AMERIČKI SAN'

VIDEO Pogledajte oduševljenje navijača kada su ugledali Luku Modrića! Kapetan ih pozdravio

ALEXANDRIA - Reporter 24sata Hrvoje Tironi nalazi se u Washingtonu, gdje je dočekao dolazak hrvatske reprezentacije u hotel Aka. Reprezentativci su nakon deset sati leta umorni odmah otišli u sobe, no svaki je pozdravio okupljene navijače. Najviše pljeska izazvao je kapetan Luka Modrić.

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Hrvatski reprezetativci stigli u Alexandriju VIDEO
Hrvatski reprezetativci stigli u Alexandriju | Video: Hrvoje Tironi/24sata
VJERNI NAVIJAČ

VIDEO Dječak ispred hotela čekao 'vatrene' za rođendan: 'Imam samo jednu želju...'

Ispred hotela Aka u Aleksandriji okupila se nekolicina hrvatskih navijača u iščekivanju dolaska Vatrenih. Jedan od njih je dječak Lukan, koji je s ocem Vladom stigao iz obližnjeg Arlingtona. Lukanu je danas rođendan, a imao je samo jednu želju: dobiti dres i fotografirati se s kapetanom Lukom Modrićem. I sam se bavi sportom, igra tenis i, naravno, nogomet. Otac i sin već imaju ulaznice i idu na posljednju utakmicu Hrvatske u skupini protiv Gane.

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Navijač Luke Modrića VIDEO
Navijač Luke Modrića | Video: Hrvoje Tironi/24sata
AMERIKA BIJESNA

VIDEO Ovo je helikopter Apache za koji Trump tvrdi da je srušen: 'Dvojicu pilota smo spasili...'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je Iran tijekom noći srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca te najavio odgovor SAD-a. Trump je na društvenim mrežama napisao da su ga američke vojne službe obavijestile kako su Iranci srušili “jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache”. Dodao je da su dvojica pilota spašena te da nisu ozlijeđena. "Ipak, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad", poručio je Trump. Incident dodatno komplicira napore za postizanje mira u širem bliskoistočnom sukobu i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne rute za svjetsku trgovinu energentima. Američka vojska priopćila je Reutersu da je posadu pronašao i spasio površinski dron američke mornarice. Prema američkom Središnjem zapovjedništvu, AH-64 Apache srušio se oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu.

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Snimke Apache helikoptera VIDEO
Snimke Apache helikoptera | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni stižu u Alexandriju! Po gradu su i policijske kamere

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Vatreni su poletjeli na mundijal u SAD iz zagrebačke zračne luke, suoptuženica Josipa Pleslić ex Rimac u aferi sport i glazba Jelena Drlje nagodila se zbog namještanja državnog ispita, krizni tim za psihološku pomoć stigao u školu na velikogoričkom području u kojoj se hranom ugušio učenik...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni stižu u Alexandriju! Po gradu su i policijske kamere VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni stižu u Alexandriju! Po gradu su i policijske kamere | Video: 24sata/Video

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