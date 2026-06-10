PLJUNUTI DONALD
VIDEO Bivol Donald Trump pravi je hit u Bangladešu: 'Luksuzno živi, kao pravi predsjednik...'
Albino bivol imena Donald Trump postao je prava zvijezda u Bangladešu. Ovaj primjerak od više od 700 kilograma zamalo je završio žrtvovan, ali je nakon vladine intervencije premješten u ZOO u Dhaki gdje uživa u luksuzu. "Došao sam posjetiti Donalda Trumpa. Otkrio sam da su mu osigurali ventilatore, prostirke i njegovatelja koji ga vjerojatno kupa 24 sata na dan! Živi u pravom luksuzu, kao pravi predsjednik", kazao je jedan posjetitelj ZOO-a...