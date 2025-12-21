VIDEO Blagdansko kupanje u Opatiji: Kukalima nije smetalo ni hladnih 13 Celzija u moru

Točno u podne desetak kupača u prugastim kombinezonima i sa crvenim kapicama u stilu Djeda Mraza ušli su u more u Opatiji te kasnije zaigrali picigin. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio i posao videu, u Opatiji je danas bio prekrasan i sunčan dan što je na ulice izmamilo mnoge šetače. U Opatiji je u to vrijeme bilo ugodnih 10 Celzija, no zbog sunca činilo se i toplije, a temperatura mora iznosila je oko 13 stupnjeva.

Pokretanje videa... 01:08 Opatijski picigin | Video: Čitatelj 24sata

Temperature su to koje su idealne za Opatijske kukale, udrugu koja je početkom studenoga tradicionalno otvorila sezonu zimskog kupanja.

Na videu koji smo dobili može se čuti kako okupljeni promatrači kupače hrabre pljeskom.

- Čuo sam mnogo puta da se tako kupaju i da im je to tradicija, a danas smo prvi puta imali priliku gledati ih uživo. Kupanac je trajao 20-ak minuta, a nakon izlaska brzo su se utoplili džemperima i kapama koje su imali spremne u torbi - rekao nam je čitatelj.

Ovogodišnju zimsku sezonu kupanja Kukali su otvorili u nedjelju 2. studenoga, kad se kupalo njih 14. Tom prilikom u članstvo je primljen novi, 22. član o čemu je pisao Novi list.