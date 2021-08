Grupa kajakaša spasila je lane od utapanja u Michiganu, prenosi New York Post.

Prvo su mladu životinju htjeli otpratiti do stijene, no nije se mogla podići iz vode zbog struje, pa su kajakaši uzeli stvari u svoje ruke. Uznemirenu životinju su uzeli i odveslali njome do sigurnosti. Sve se dogodilo u Nacionalnom parku Pictured Rocks u Michiganu.