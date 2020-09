Video: Gol se tuširao u praonici automobila. Sad ima veliki problem. Jer to nije bila voda

To je sredstvo koje ima vrlo visok pH, a otapa prljavštinu i ptičji izmet. Kad to dospije na kožu peče kao sam vrag, kao da ste se namazali čilijem. Taj dečko je možda sad u bolnici, kaže vlasnik autopraonice

<p>Došao sam na posao i na podu vidio vodeni pištolj. Ništa mi nije bilo jasno pa sam išao pogledati nadzornu kameru, ispričao je za <a href="https://www.news.com.au/national/queensland/news/naked-man-caught-on-cctv-video-showering-in-sunshine-coast-car-wash/news-story/bcd721a18c4132ae7164888f21687dc1" target="_blank"><strong>News.com.au</strong></a> Geoff Bowen, vlasnik autopraonice u Queenslandu.</p><p>Otvorio ju je nedavno. I već incident.</p><h2>Pogledajte video: Gol provalio u autopraonicu</h2><h2>Majstore, to ti nije voda...</h2><p>Čim je uključio nadzornu kameru sve mu je bilo jasno. </p><p>Na snimci goli muškarac kojeg vodenim pištoljem pere prijatelj dok ovaj pokriva strateška mjesta. Bilo im je sve zabavno pa su se i snimali. </p><p>Golać je sad vjerojatno u bolnici jer ono čime se prao nije obična voda.</p><p>Jeff to najbolje zna, on s tim radi svaki dan.</p><p>- Pa to je sredstvo koje ima vrlo visok pH, a otapa prljavštinu i ptičji izmet. Kad to dospije na kožu peče kao sam vrag, kao da ste se namazali čilijem. Taj dečko je sigurno požalio, možda je i u bolnici - ispričao je vlasnik.</p><p>Štete na autopraonici nema, no vjerojatno ima na golaćevoj koži. </p><p>Autopraonici je taj incident poslužio kao sjajan marketinški potez.</p><p>- Imali smo sjajan vikend pranja s novim sustavom, čak smo imali čovjek protiv mašine. Hvala što ste to iskušali. Nadam se da ćete se brzo oporaviti - napisao je vlasnik na Facebooku, a odaziv na taj post bio je sjajan.</p><p>Eto, sad svi znaju za njegovu autopraonicu. I sirotog čovjeka koji vjerojatno leži u bolovima.</p><p> </p>