VIDEO IZA REŠETAKA Osuđenice šivaju plišanog papu: 'Izrađuju suvenire jer im dolazi...'

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Državi dužan, a sinu daruje vilu u Istri od čak pola milijuna eura Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Oko pola milijuna eura vrijednu velebnu vilu s bazenom u pored Poreča sinu Ervinu darovao je kralj žira Zijad Pezerović. koji je državi ostavio više od 578.000 eura novog poreznog duga iz tvrtke Euro žir Dani koja je u stečaju. Još lani Hrvatske šume su joj isplatile 3,5 milijuna eura za žir, sada nema novca i imovine,ali zato ima nove vile... Žalbu na natječaj za izgradnju maksimirskog stadiona podnijelo je ministarstvo gospodarstva. Ministar Šušnjar tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za sve i traži poništenje... Mladić (24) u Zadru nožem napao i usmrtio svoju baku...

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