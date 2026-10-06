VIDEO IZA REŠETAKA Osuđenice šivaju plišanog papu: 'Izrađuju suvenire jer im dolazi...'
Zatvorenice u ženskom zatvoru Mujeres de Chorrillos u Limi izrađuju plišane lutke, privjeske, ogrlice i druge suvenire s likom pape Lava XIV., koji u studenome stiže u Peru. U radionici radi 78 žena, a prihod im pomaže uzdržavati obitelji i pripremiti se za povratak u društvo. Lutke se prodaju za oko devet dolara, dostavom i u trgovini ispred zatvora. Papa, rođen u SAD-u, desetljećima je služio u Peruu, čije je državljanstvo stekao 2015. godine. Zemlju će posjetiti od 11. do 16. studenoga, nakon Argentine i Urugvaja. Zatvorenicama šivanje pruža predah od zatvorske svakodnevice, a uz zaradu nadaju se i duhovnoj nagradi.