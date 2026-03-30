VIDEO KAO U FILMU Policajci ga lovili na daskama za surfanje!

Na Floridi se odigrala bizarna policijska potjera nakon što je osumnjičenik pokušao pobjeći skokom u rijeku, a policajci su za njim krenuli na daskama za surfanje. Cijeli incident zabilježen je kamerama s policijskih uniformi. Dvadesetosmogodišnji Chase Cruz pobjegao je od policije u Daytona Beach Shoresu u trenutku dok su mu čitali njegova prava. Policajci su odmah potrčali za njim, no Cruz se nije dao smesti te je otrčao ravno prema rijeci Halifax i skočio u vodu, prenosi The Sun.

Na drhtavoj snimci s kamere pričvršćene na tijelo jednog od policajaca čuje se kako dovikuje svojim kolegama.

​- Imamo bjegunca.

Potpuno odjeven, Cruz je počeo plivati sve dublje, pokušavajući se udaljiti od obale.

Kako bi ga sustigli, dva su policajca posudila daske za surfanje (SUP) od obližnjih građana i krenula za njim u mutnu vodu. Na snimci se vidi kako policajci održavaju ravnotežu na daskama dok se približavaju iscrpljenom bjeguncu, koji je ubrzo shvatio da ne može dalje i podigao ruke u znak predaje.

Jedan je policajac ušao u vodu kako bi pomogao Cruzu da se popne na dasku, koristeći i pomoćno sredstvo za plutanje. Kako bi osigurali da ne pokuša ponovno pobjeći, čak su ga lisičinama vezali za bovu.

Nakon što su ga sigurno dovukli do obale, tim policajaca izvukao je Cruza na suho. Bio je potpuno mokar i vidno se tresao od hladnoće i iscrpljenosti nakon odvažnog, ali neuspješnog pokušaja bijega.

Ured šerifa okruga Volusia potvrdio je da je Cruz optužen za skitnju, sumnjivo kretanje i opiranje uhićenju. Ovakvi neobični događaji često postaju viralni, a mediji poput The Suna redovito izvještavaju o sličnim "Florida Man" pričama koje pokazuju snalažljivost lokalne policije.

U međuvremenu, na Floridi se dogodio još jedan bizaran incident kada je žestoka svađa na benzinskoj postaji trgovačkog lanca Costco navodno završila udarcem sjekirom u lice jedne kupkinje.

Prema uredu šerifa okruga Miami-Dade, dvadesetdevetogodišnja Valeria Andrea Aguilar vikala je na druge kupce i zaposlenika postaje. Situacija je eskalirala kada je drugi kupac prišao i "rekao zaposleniku da joj ukine Costco članstvo".

Aguilar je na to burno reagirala te je prvo pješice trčala za vozilom žene koja je predložila ukidanje članstva, a zatim je sjela u svoj automobil i pratila je otprilike osamsto metara. Nakon što ju je sustigla, navodno ju je udarila šakom kroz prozor automobila. Policija navodi da je "zgrabila žrtvu za odjeću i izgrebala je po licu, rukama i prsima". Žrtva je tada, u samoobrani, navodno udarila Aguilar "sjekirom/višenamjenskim alatom". Aguilar je uhićena pod optužbom za provalu s napadom.

*uz korištenje AI-ja