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MA KAKAV RAMBO...

VIDEO - KARTELI U STRAHU Ovo je Comando - čivava Nacionalne garde Meksika: 'Jako pomaže'

Upoznajte Comanda, najmanjeg (i najslađeg) pripadnika meksičke Nacionalne garde! Ovaj 13-mjesečni čivava od samo 7 kilograma i 21 centimetra već ima svoju mini-opremu: zaštitne naočale, taktički prsluk i kameru na glavi. Dok se veliki psi bave teškim poslovima, Comando je tu da osvaja srca… ali i da se sprema za akcije! Trenira ga se za traganje i spašavanje, a poručnica Debora Hernández kaže: "Došao je da sruši paradigmu da samo veliki psi mogu biti dio Nacionalne garde. Comando nam jako pomaže. Nije baš uključen u operativne aktivnosti, nego više u rad s zajednicom" Nacionalna garda posvojia ga je od starijeg para koji se više nije mogao brinuti o njemu...

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Upoznajte Comanda: sićušnu čivavu regrutiranu u meksičku Nacionalnu gardu VIDEO
Upoznajte Comanda: sićušnu čivavu regrutiranu u meksičku Nacionalnu gardu | Video: 24sata/reuters
OSAM PAKETA MARIHUANE

VIDEO Dileri 'pali' u Vrgorcu: Evo što su im sve našli u autu

Granična policija je u Vrgorcu u ponedjeljak oko 16.20 sati zaustavila vozača (34) na A1, a u autu su pronašli dvije vreće marihuane. Nakon pretrage auta oduzeli su osam paketa marihuane ukupne težine osam kilograma i 579 grama. S njim je u autu bila i djevojka (24). Uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.

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Zapljena droge VIDEO
Zapljena droge | Video: PU splitsko-dalmatinska
UPOZNAJTE BACKPACKA

VIDEO - PRIPREMIO SE ZA ZIMU Ovo je debeli medvjed godine!

Backpack, smeđi medvjed iz Nacionalnog parka Katmai na Aljasci, osvojio je ovogodišnji Fat Bear Week – popularno internetsko natjecanje u kojem javnost bira medvjeda koji se najbolje „utovio” za zimu. Natjecanje funkcionira tako da se medvjedi međusobno sučeljavaju u krugovima glasovanja, a publika odlučuje koji prolazi dalje. Iako zvuči kao šala, debljina je za ove medvjede ozbiljna stvar. Tijekom ljeta jedu goleme količine hrane i stvaraju masne zalihe koje će trošiti tijekom zimskog sna. Backpack je nadimak dobio još kao mladunče jer se često 'vozio' majci na leđima dok su prelazili rijeku Brooks.

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Robusni kandidat „Backpack” osvojio je prvo mjesto na Aljaskinom natjecanju „Tjedan debelih medvjeda” 2026. godine. VIDEO
Robusni kandidat „Backpack” osvojio je prvo mjesto na Aljaskinom natjecanju „Tjedan debelih medvjeda” 2026. godine. | Video: 24sata/reuters
Omiljeno voće

VIDEO Stigle su mandarine! U Šibeniku ih već možete kupiti, evo koliko stoji kilogram

U Šibeniku je započela prodaja domaćih mandarina iz doline Neretve. Svježe mandarine na gradske su ulice stigle zahvaljujući domaćim OPG-ovima, a kilogram se prodaje po cijeni od 1,50 eura. Ljubitelji ovog omiljenog voća tako već mogu nabaviti domaće mandarine, poznate po sočnosti i slatkom okusu.

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Započela prodaja mandarina od domaćih OPG-a na gradsim ulicama VIDEO
Započela prodaja mandarina od domaćih OPG-a na gradsim ulicama | Video: 24sata/Hrvoje Jelavić/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Štrajk paralizira Zagreb, Vlada stopirala novi Maksimir... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Štrajk paralizira Zagreb, Vlada stopirala novi Maksimir... | Video: 24sata/Video
LUDILO

VIDEO Hrvatski navijači 'deru' grla u Sevilli prije Španjolske

Utakmica između Španjolske i Hrvatske u 2. kolu Ligi nacija počinje večeras u 20.45, a hrvatski navijači okupirali su Sevillu i nekoliko dana prije utakmice. Oko 3000 njih je stiglo u Španjolsku, kvadratići dominiraju u centru i ore se hrvatski hitovi!

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Hrvatski navijači u Sevilli VIDEO
Hrvatski navijači u Sevilli | Video: Mato Galic

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