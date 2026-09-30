VIDEO - KARTELI U STRAHU Ovo je Comando - čivava Nacionalne garde Meksika: 'Jako pomaže'

UPOZNAJTE BACKPACKA

VIDEO - PRIPREMIO SE ZA ZIMU Ovo je debeli medvjed godine! Backpack, smeđi medvjed iz Nacionalnog parka Katmai na Aljasci, osvojio je ovogodišnji Fat Bear Week – popularno internetsko natjecanje u kojem javnost bira medvjeda koji se najbolje „utovio” za zimu. Natjecanje funkcionira tako da se medvjedi međusobno sučeljavaju u krugovima glasovanja, a publika odlučuje koji prolazi dalje. Iako zvuči kao šala, debljina je za ove medvjede ozbiljna stvar. Tijekom ljeta jedu goleme količine hrane i stvaraju masne zalihe koje će trošiti tijekom zimskog sna. Backpack je nadimak dobio još kao mladunče jer se često 'vozio' majci na leđima dok su prelazili rijeku Brooks.

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