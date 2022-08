VIDEO Kod Pule krdo mladih divljih svinja: 'Dolaze svaki dan već tri godine. Dam im smokve'

Sjednem u pet i pol u dvorište u hlad, uzmem pivicu, i one dođu. Ako ih želite vidjeti, morate biti mirni. Čim pomaknete ruku, one odu, a ovako se približe na dva metra. Baš uživam.

POGLEDAJTE VIDEO: Krdo svinja gosti se smokvama

Ispričao nam je to čitatelj iz Pješčane Uvale u predgrađu Pule, gdje ga već nekoliko godina divlje svinje redovito posjećuju iza 17 sati.

- Baš je interesantno. Imamo vam drvo smokve u dvorištu, pa one nezrele koje padnu na tlo im znam baciti preko ograde. Po noći vam dođe cijelo krdo, pa to rokće pod prozorom. To vam je šou, kao da su na partyu. Mi jako volimo divlje životinje - kaže čitatelj koji ih je snimio.

- Tijekom jeseni i zime isto dolaze, a tada i sva zemlja bude prerovana. Vole otići i otraga i po livadama, vidim da se dosta množe i zalaze svugdje. Znaju se i približiti cesti, s obzirom da je okolo šuma. Ali to je njihova kuća, a mi se sve više širimo i oduzimamo im prostor - dodaje naš sugovornik, koji je želio podijeliti ove prizore s ostalim ljubiteljima životinja, koji se definitivno ne viđaju svaki dan.