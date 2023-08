VIDEO Kod Tribunja su snimili zmijurinu: Ajme, što je ovo? Što sad, što sad? Kako ona pliva?!

TRIBUNJ - Turisti su iz brodice kod Tribunja snimili zmiju. Dok je zmija plivala prema obali, ljudi na brodici su se čudili. Jedan od njih je mislio da se radi o poskoku: 'Šta je ovo, ajme, šta sad? Šta sad? Kako? Kako je ona završila u moru? Ali kako ona pliva? - čuje se na snimci. Damir Skok, ravnatelj zagrebačkog zoološkog vrta, rekao nam je kako je to kravosas. - Radi se o zmiji kravosas, najvećoj europskoj zmiji i raste do dva i pol metra, no prosjek je po metar i pol. Nije otrovna, a plijen ubija omotavanjem i stiskom. Zna je se naći i u štalama pa se pričalo da pije mlijeko od krave, što nije istina, već su njihovi obroci uglavnom glodavci kojih ima u štalama. Dosta miroljubiva i korisna zmija - rekao nam je Skok.