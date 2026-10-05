VIDEO MAMMA MIA! U autu je skrivao 300 kornjača i 77 papiga! Ulovili su ga u Italiji

VIDEOSAŽETAK IZ VUKOVARA

Pogledajte zašto su protrnuli navijači Dinama uoči derbija. Trojica igrača zabili prvijence VUKOVAR - DINAMO 0-4 Oršić je zabio prvi gol od povratka u Dinamo, kao i Kravcov i Almena, sudac Melnjak je pritom razljutio Vukovarce jer nije sudio očiti faul, a zabio je i Ivanušec. Ipak, usprkos pobjedi nad drugoligašem za četvrtfinale Kupa, navijače i trenera Kovačevića može brinuti ozljeda ponajboljeg igrača Luke Stojkovića na katastrofalnom terenu tek četiri minute nakon ulaska u igru.

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