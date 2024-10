VIDEO Medo već dva tjedna živi u Novom Vinodolskom. Žele ga namamiti i prebaciti u šumu

Prvi put vidjeli smo ga krajem rujna. Uglavnom se pojavljuje po noći i traži hranu koju uglavnom turisti, koji nemaju ključeve, ostavljaju izvan kontejnera. Od tada je viđen nekoliko puta. Kontaktirali smo sve nadležne institucije u nadi da ga se vrati u njegovo prirodno stanište. Zabrinuti smo jer su nam lovci rekli da će ga najvjerojatnije odstrijeliti, a mi to ne želimo, kažu stanovnici Novog Vinodolskog.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:03 Medo iz Novog Vinodolskog | Video: čitatelj/24sata

Već dva tjedna gledaju kako mladunče medvjeda bez majke luta rubnim dijelom naselja Priska, hraneći se otpadom kraj kontejnera za smeće.

Dodaju da je medo još mali i da zasad ne predstavlja opasnost za ljude, iako im nije svejedno da šeće po cesti jer strahuju za sigurnost djece.

Iz Lovačkog društva Košutnjak, nadležnog za navedeno područje, kažu kako su upoznati s navedenim, ali i kako su dobili nalog da oni ne poduzimaju ništa.

- Iz Ministarstva je došla obavijest da se medvjed mora uspavati i preseliti ili u svoje prirodno stanište ili u neko utočište - kažu lokalni lovci.

Iz interventnog tima za divlje životinje potvrđuju da u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, lokalnim lovačkim društvima i Gradom Novim Vinodolskim intenzivno rade na rješavanju situacije.

- Osobno sam, kao dio interventnog tima, prošli tjedan proveo tri dana na terenu gdje je medvjedić viđen, no on se baš tih dana nije pojavljivao. Iduća opcija nam je da ćemo na teren postaviti kavez za hvatanje, koji ima tzv. dojavljivače i kameru. U kavez ćemo postaviti malo hrane koja bi namamila medu da uđe u kavez, a čim se to dogodi aktivirat će se kamere i alarm. Tad ćemo medu uspavati i preseliti ga u šumu - kaže Slaven Reljić, stručnjak s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Dodaje kako nema mjesta panici jer je medo star tek nekoliko mjeseci i ne predstavlja opasnost za ljude.

- Medvjedi se inače rađaju u siječnju pa procjenjujemo da ovaj ima oko deset mjeseci, iako je poprilično mršav pa izgleda manji, tj. mlađi. Kao takav on je još djetinjast i razigran te nije sklon napadu. Što ne znači da mu se ljudi trebaju približavati - kaže Reljić.

Najveći problem kod pojave medvjeda u naseljenim područjima, dodaje, jest nepravilno odlaganje hrane i smeća.

- Medvjeda najviše privlači miris hrane, stoga apeliram da se otpad obavezno odlaže u za to predviđene kontejnere i to, po mogućnosti, na dane odvoza i netom ili nekoliko sati prije odvoza. Taj jednostavan potez puno znači u sprečavanju ovakvih pojava medvjeda u naseljenim područjima - kaže Reljić.