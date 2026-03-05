NESLANA ŠALA ILI?
VIDEO Naručili zlatnog Trumpa od 4,5 metra pa - nestali! Kipar ljut: Duguju mi 83.000 eura!
Američki kipar Alan Cottrill odbija predati 4,5 metra visok pozlaćeni kip Donalda Trumpa "Don Colossus" jer naručitelji, skupina kripto investitora, nisu platili više od 83.000 eura niti prava za korištenje Trumpova lika u promociji tokena. Kip prikazuje Trumpa s podignutom šakom nakon pokušaja atentata u Pennsylvaniji. Cottrill kaže da će kip predati tek nakon uplate. Zbog projekta prima uvredljive poruke, ali tvrdi da samo radi svoj posao. Investitori se još nisu oglasili.